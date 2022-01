Navaľnyj po roku vo väzení: Budem pokračovať vo svojich aktivitách

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj (druhý sprava) počas policajne eskorty pri odchode z policajnej stanice po súdnom vypočutí v meste Chimki pri Moskve 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

Demonštrant drží transparent s podobizňou vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného počas protestu proti jeho uväzneniu v blízkosti úradu nemeckej kancelárky v Berlíne v stredu 21. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj ( zelená bunda) a jeho manželka Julija čakajú na pasovú kontrolu na moskovskom letisku Šeremeťjevo v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke z videa ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj čaká na súdne vypočutie na policajnej stanici v meste Chimki pri Moskve 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Michail Chodorkovskij. Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 17. januára (TASR) - Ľudskoprávne organizácie i ruská opozícia v pondelok pripomenuli, že uplynul rok od návratu a zadržania kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Ten vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Facebook napísal, že svoj návrat do Ruska neľutuje a bude vo svojich politických aktivitách pokračovať.K svojmu vyhláseniu pripojil aj fotografiu, na ktorej je vo väzenskej uniforme a v spoločnosti svojej manželky Julije.Pripomenul, že pred rokom mu nedovolili ani to, abyna moskovskom letisku Šeremetievo.Citoval ďalej z románu Vzkriesenie od Leva Tolstého, kde sa píše, žeDodal, že to síce, ale, lebo v Rusku jeAle úrady –, v časoch Tolstého,– nemajú strach z čestných ľudí, ale z tých, ktorípíše Navaľnyj.apeloval Navaľnyj.dodal Navaľnyj.Zdôraznil, že RuskoNa záver sa svojim priaznivcom poďakoval za podporu.Navaľného (45) zatkli 17. januára 2021 krátko po vystúpení z lietadla po prílete z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov zotavoval z takmer smrteľnej otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej viní Kremeľ.Rusko odmietlo začať vyšetrovanie tohto prípadu, pričom sa odvolalo na nedostatok dôkazov a obvinilo Berlín, že odmieta byť nápomocný pri poskytovaní materiálov pre vyšetrovanie.Navaľného následné odsúdenie na nepodmienečný trest väzenia vo februári minulého roka vyvolalo medzinárodné pobúrenie a nové sankcie Západu voči Moskve. Svetoví lídri i ľudskoprávni aktivisti naďalej požadujú politikovo prepustenie na slobodu.On sám vo svojom dnešnom vyhlásení pripomenul, že nevie, kedy sa jeho väzenská odysea skončí, keďže mu v piatok oznámili, že jeho ďalšia kauza ide pred súd a ďalšia je- ide o obvinenie, že Navaľnyj jeBývalý ropný magnát, a medzičasom aj kritik Kremľa, Michail Chodorkovskij k výročiu Navaľného zadržania napísal, že po ňom nasledovala likvidácia opozície v Rusku tamojšími úradmi.Pripomenul, že to bol rok vyhlasovania oponentov zaa rok vyháňania kritikov Kremľa do exilu.zdôraznil Chodorkovskij, ktorý od svojho omilostenia a prepustenia z väzenia tiež žije mimo Ruska.Organizácia Amnesty International tiež konštatovala, že za posledných 12 mesiacov ruské úrady rozpútali voči Navaľnému a jeho podporovateľom bezprecedentnú kampaň represií, ktoré zlikvidovaliv krajine, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).