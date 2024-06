Navaľnyj by mal 48. narodeniny, jeho hrob v Moskve je pokrytý kvetmi

Moskva/Praha 4. júna (TASR) - Prívrženci ruského opozičného politika Alexeja Navaľného prichádzajú v utorok k jeho hrobu na Borisovskom cintoríne v Moskve, aby si uctili jeho pamiatku v deň jeho nedožitých 48. narodenín, informuje TASR.



Navaľného kolegovia z nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) žijúci v exile organizujú v utorok večer v Berlíne veľký koncert na politikovu počesť. Vystúpia na ňom viacerí ruskí hudobníci: raper Noize MC, elektronicko-hip-hopové duo Aigel, skupina Kasta či punkrocková skupina Pornofiľmy.



Vo viacerých svetových metropolách - napríklad v Toronte, New Yorku či Sydney - Navaľného sympatizanti rozbehli zbierky na nákup a inštaláciu lavičiek s Navaľného menom.



Tím FBK zdieľa na sociálnych sieťach video z Navaľného narodeninového streamu z roku 2020, v ktorom svojich sympatizantov vyzval, aby v tento deň urobili "niečo dobré pre seba alebo pre iných". Dodal, že to preňho bude ten najlepší darček.



Pri príležitosti Navaľného nedožitých narodenín sa viaceré mestá v Rusku začali pripravovať na možné zhromaždenia opozičných aktivistov: v meste Novosibirsk úrady ohradili pamätník obetí politických represií výstražnými páskami.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), radnica mesta uviedla, že pamätník bol opáskovaný v rámci revitalizácie, ako aj v záujme bezpečnosti návštevníkov priľahlého parčíka. V okolí hliadkujú dvaja policajti.



V meste Syktyvkare v Komijskej republike na severe európskej časti Ruska polícia v predvečer výročia narodenia Navaľného obchádzala opozičných aktivistov a varovala ich pred účasťou na verejných zhromaždeniach.



Návštevy polície vo svojich bytoch hlásili aj aktivisti z miest Perm a Berezniki. Podľa permského právnika Arťoma Fajzulina polícia navštevovala tie osoby, ktoré dostali pokutu za položenie kvetov k pamätníkom na pamiatku Navaľného krátko po jeho smrti.



Navaľnyj by sa v utorok dožil 48 rokov. Zomrel v polovici februára vo väzenskom tábore v obci Charp v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu ležiacom sa polárnym kruhom.



Po tom, ako federálna väzenská služba oznámila jeho smrť, sa pamätníky obetiam politických represií v rôznych ruských mestách stali miestom, kam ľudia na jeho pamiatku nosili kvety a sviečky. Podľa ľudskoprávneho projektu OVD-Info polícia počas niekoľkých dní zadržala na týchto spomienkových zhromaždeniach viac ako 400 ľudí - väčšinu v Petrohrade.



Improvizované pomníčky na pamiatku Navaľného, ktoré sa objavili v mnohých ruských mestách, boli políciou alebo technickými službami zničené.