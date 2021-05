Navaľnyj čelí ďalšiemu trestnému konaniu, tentokrát pre urážku sudkyne

Moskva 25. mája (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v utorok na sociálnej sieti Instagram oznámil, že voči nemu v Rusku začali nové trestné konanie, v poradí už tretie. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io s tým, že nové konanie sa týka urážky sudkyne, ktorá s Navaľným viedla začiatkom roka proces v kauze údajného ohovárania veterána druhej svetovej vojny.zavtipkoval Navaľnyj na sociálnej sieti Instagram v príspevku, z ktorého citovala agentúra AFP.dodal kritik Kremľa s tým, že do celkovo už troch stíhaní vedených voči nemu je zapojených viac ako 20 vyšetrovateľov.Citujúc popredného predstaviteľa ruského vyšetrovacieho výboru, ktorý skúma závažné trestné činy, Navaľnyj uviedol, že v rámci troch prebiehajúcich trestných konaní ho zatiaľ oficiálne obvinili zo sprenevery darov, ktoré dostala jeho protikorupčná nadácia.Bol tiež obvinený z nabádania Rusov, aby si "neplnili svoje občianske povinnosti", ktorého sa mal údajne dopustiť investigatívnym filmom o údajnom paláci prezidenta Vladimira Putina na čiernomorskom pobreží. Film Navaľnyj nakrútil spolu so svojim tímom a v januári zverejnil na internete. Putin vlastníctvo paláca popiera.Najnovšie sa k týmto obvineniam pridala aj urážka sudkyne Very Akimovovej. Navaľnyj na Instagrame uviedol, že čím konkrétne sudkyňu urazil, mu oznámené nebolo.Akimovová bola sudkyňou v procese, v ktorom bol Navaľnyj obvinený z ohovárania veterána druhej svetovej vojny. Toho sa mal dopustiť kritickými komentármi k reklamnému spotu prokremeľskej televízie RT na podporu hlasovania za dodatky k ústave, v ktorom vystúpil aj zmienený veterán Ignat Arťomenko.Súd vo februári uznal Navaľného za vinného z ohovárania Arťomenka a nariadil mu zaplatiť pokutu 850.000 rubľov (cca 9500 eur). Prokuratúra zároveň požiadala vyšetrovateľov, aby preverili, či sa Navaľnyj svojimi výrokmi a poznámkami počas tohto súdneho procesu s veteránom nedopustil urážky sudkyne i prokurátorky, pripomína Meduza.Alexeja Navaľného (44) zatkli v januári na moskovskom letisku po návrate z Nemecka, kde sa liečil po pokuse o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.Moskovský súd následne vo februári rozhodol, že počas pobytu v Nemecku Navaľnyj porušil podmienky podmienečného prepustenia v kauze starého prípadu sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný. V súčasnosti si tento najvýraznejší kritik Kremľa odpykáva 2,5-ročný trest vo väzení vo Vladimirskej oblasti.