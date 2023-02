Navaľnyj cez sociálne siete poslal manželke valentínku: Nevidel ju rok

Moskva 14. februára (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj si v utorok prostredníctvom platformy Instagram a Facebook vymenil valentínske pozdravy so svojou manželkou Julijou. Uviedol pritom, že už prešiel takmer rok od vtedy, ako ju naposledy videl naživo, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Niekedy sa sám divím, ako sa moja veľká láska k tebe vôbec zmestí do normálneho ľudského srdca. Stále sa ti prihováram," napísal Navaľnyj a svoju manželku oslovil láskyplnou zdrobneninou "Juľaška". Tá následne zverejnila fotografiu, na ktorej je s manželom v objatí a pripojila k nej emotikon srdca.



Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov Kremľa, v roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou novičok. Z tohto činu obvinil ruské orgány, Kremeľ však akúkoľvek zodpovednosť - ako je obvyklé v podobných prípadoch - poprel.



Začiatkom roka 2021 sa vrátil do Ruska, kde ho zadržali priamo na letisku a následne začali stíhať. Najprv mu súd v kauze Yves Rocher zmenil podmienečný trest na 2,5-ročný nepodmienečný a krátko nato bol v prípade urážky na cti voči veteránovi odsúdený na zaplatenie pokuty a v prípade údajného podvodu a urážky sudcu dostal ďalších 9 rokov väzenia.



Oba prípady považuje Navaľnyj, jeho priaznivci aj Západ za politicky motivované a vykonštruované s cieľom umlčať jeho kritiku režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.



Navaľnyj dokáže z väzenia publikovať príspevky na sociálnych sieťach, a to prostredníctvom svojich právnych zástupcov a spolupracovníkov. Tí však dlhodobo vyjadrujú obavy o jeho zdravotný stav vzhľadom na jeho dlhé pobyty na samotkách, ku ktorým ho odsudzujú za akékoľvek banálne porušovanie väzenských pravidiel.



Ruské úrady pritom tvrdia, že s Navaľným zaobchádzajú rovnako, ako s hocijakým iným väzňom.