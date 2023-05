Moskva/Londýn/Praha 22. mája (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je opäť na 15 dní v trestnej cele. Ide o jeho už šestnásty takýto trest od jeho príchodu do väznice IK-6 v mestečku Melechovo vo Vladimírskej oblasti.



Prostredníctvom aplikácie Twitter o tom v pondelok informoval Navaľného spolupracovník Ivan Ždanov, spresnila britská stanica BBC. Ždanov nespresnil dôvod vzatia Navaľného do trestnej cely (ŠIZO).



Správy o tom, že ho vedenie väznice opäť posiela do samoväzby, sa naposledy objavili 11. mája. Od augusta minulého roku strávil Navaľnyj na samotke súhrnne 180 dní.



On sám i jeho obhajoba označujú trestnú celu za nástroj nátlaku - okrem iného aj za Navaľného odmietavé postoje k vojne na Ukrajine.



Navaľnyj pritom súdnou cestou napadol každý svoj "pobyt" v trestnej cele. Na súd sa pravidelne obracia aj s ďalšími porušeniami zákona, ktorých sa na odsúdených dopúšťa vedenie väznice IK-6.



V rámci kampane za Navaľného oslobodenie jeho spolupracovníci v rôznych mestách v zahraničí vystavenú maketu trestnej cely, v akej si odpykáva disciplinárne tresty. Najnovšie si ju možno prezrieť a vyskúšať na Staromestskom námestí v Prahe, dodala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ide o miestnosť s rozmermi 2,5 x tri metre s kovovou pričňou pripevnenou k stene, zamrežovaným vetracím otvorom namiesto okna, betónovou podlahou, plechovým umývadlom a tzv. tureckým WC.



Lídra ruskej opozície Navaľného zadržali v januári 2021 okamžite po návrate do Ruska, pričom dostal 2,5-ročný trest odňatia slobody v kauze Yves Rocher. V marci tohto roka ho zase odsúdili na deväť rokov po tom, ako ho uznali za vinného z pohŕdania súdom a zo sprenevery darov pre jeho vlastné organizácie. Navaľnyj a jeho spolupracovníci označujú všetky obvinenia za politicky motivované a vyfabrikované na pokyn Kremľa.