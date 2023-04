Navaľnyj dostal na preštudovanie 700 strán spisu ku kauze jeden deň

Moskva 25. apríla (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj dostal jeden deň na prečítanie spisu týkajúceho sa svojej novej kauzy, v ktorej ho začali stíhať. Spis má približne 700 strán, uviedol riaditeľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov.



Ako Ždanova v noci na utorok citovala stanica Rádio Sloboda, v každodennom rozpise činností väzňov nie je vyčlenený čas na oboznamovanie sa so súdnymi spismi a s dokumentmi. Odsúdený Navaľnyj popri tom musí pracovať osem hodín denne.



FBK koncom minulého týždňa informoval, že nový súdny proces proti Alexejovi Navaľnému sa začne v stredu 26. apríla.



Alexej Navaľnyj ešte koncom vlaňajšieho októbra oznámil, že sa proti nemu začalo nové trestné konanie: Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, ktorý sa zaoberá najzávažnejšími trestnými činmi, ho obvinil z propagácie terorizmu a extrémizmu, financovania extrémistických aktivít a rehabilitácie nacizmu.



"Právnici to vypočítali – berúc do úvahy trestné sadzby pre tieto činy – na celkovo 30 rokov," doplnil vtedy Navaľnyj.



Podľa aktivistu FBK a opozičného politika Leonida Volkova ide o "politický prípad, v ktorom bola všetka práca FBK – od roku 2011 spätne – vyhlásená za extrémizmus".



Alexej Navaľnyj je momentálne väznený vo väznici IK-6 v meste Melechovo vo Vladimirskej oblasti. V marci roku 2022 bol totiž odsúdený na deväť rokov odňatia slobody vo väzení s prísnym režimom.



Okrem toho Navaľného v IK-6 pravidelne posielajú do trestnej cely za zanedbateľné "prehrešky" – nedopnutú väzenskú blúzu či "nenáležité" predstavenie sa. Od augusta 2022 do apríla 2023 bol Navaľnyj v trestnej cele už 13-krát.



Navaľného právnik Vadim Kobzev 18. apríla oznámil, že väzenskí dozorcovia zinscenovali proti politikovi "provokáciu", prvýkrát proti nemu použili násilie a pohrozili, že naňho podajú ďalšie trestné oznámenie.



Navaľného, ktorý v roku 2020 prežil útok jedom, zatkli na moskovskom letisku začiatkom roku 2021 – bezprostredne po jeho návrate z Nemecka, kde sa po otrave podroboval liečbe a rehabilitácii.



Pôvodne bol Navaľnyj obvinený z porušenia podmienok podmienečného prepustenia, pričom mu tento trest bol zmenený na nepodmienečný. Neskôr bol odsúdený na ďalší trest odňatia slobody. Podľa týchto rozsudkov by mal vo väzení zostať až do roku 2032.