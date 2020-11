Navaľnyj: EÚ by nemala uznať voľby v Rusku

Brusel 27. novembra (TASR) – Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vyzval v piatok Európsku úniu, aby odmietla výsledky budúcoročných volieb do ruskej Štátnej dumy v prípade, že niektorým uchádzačom nebude umožnené kandidovať.



Na videokonferencii s členmi zahraničného výboru Európskeho parlamentu tiež apeloval na EÚ, aby uvalila sankcie na oligarchov blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Informovala o tom agentúra AP.



Navaľnyj označil voľby do dolnej komory ruského parlamentu v septembri 2021 za absolútne zásadnú udalosť. Uviedol, že on a ďalší opoziční politici očakávajú, že voľby budú zmanipulované, no podľa nich je najdôležitejšie právo zúčastniť sa.



Navaľnyj, ktorému ruské úrady v minulosti niekoľkokrát zamietli kandidatúru, povedal, že prístup EÚ by mal byť v tejto veci jasný. „Ak niekomu nebude umožnené kandidovať, výsledky takýchto volieb by EÚ nemala nikdy uznať," zdôraznil.



Podľa Navaľného by Únia mala zmeniť aj svoj postoj k sankciám. Sankcie uvalené na vysokých ruských predstaviteľov zahŕňajúce zákaz vstupu do krajín EÚ a zmrazenie ich majetku nemajú zmysel, pretože títo ľudia sa spravidla príliš nepohybujú mimo územia Ruska, nevlastnia nehnuteľnosti ani nemajú bankové účty v Európe.



„Brusel by sa mal zamerať na peniaze a ruských oligarchov," najmä nový okruh superbohatých podnikateľov v okolí Putina, tvrdí Navaľnyj.



V súvislosti s pokusom o otrávenie Navaľného EÚ uvalila v polovici októbra sankcie na fyzické a právnické osoby v Rusku. Týkajú sa šiestich osôb z blízkeho okolia prezidenta Putina vrátane riaditeľa tajnej služby FSB Alexandra Bortnikova a námestníka prezidentskej kancelárie Sergeja Kirijenka.



Terčom sankcií EÚ je aj Štátny výskumný ústav organickej chémie a technológie, s ktorým majú podnikatelia z EÚ zakázané udržiavať akýkoľvek vzťah.



EÚ uvalila sankcie tiež na ruského oligarchu Jevgenija Prigožina, ktorý sa podľa Bruselu dopúšťa porušovania zbrojného embarga uvaleného na Líbyu Bezpečnostnou radou OSN, keď finančne podporuje tzv. Vagnerovu súkromnú armádu. Rusko pred mesiacom avizovalo odvetné opatrenia.