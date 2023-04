Navaľnyj je opäť v trestnej cele

Moskva 26. apríla (TASR) - Súd v Moskve v stredu posudzuje návrh vyšetrovateľa, aby mal ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj obmedzený prístup k spisom prípadu, v ktorom je obvinený z extrémizmu. Samotný Navaľnyj toto obvinenie označil za absurdné a dodal, že ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu až 35 rokov. Informovala o tom britská stanica BBC.



Navaľnyj sa na predsúdnom konaní zúčastnil prostredníctvom videokonferencie z väznice IK-6 vo Vladimirskej oblasti, kde si odpykáva trest.



Navaľného tím na sociálnych sieťach dodal, že zasadnutie súdu bolo pre verejnosť a novinárov uzavreté na základe žiadosti prokuratúry a rozhodnutia sudkyne, ktorá pred časom predĺžila vyšetrovaciu väzbu pre iných opozičných politikov a aktivistov – Iľju Jašina a Lilije Čanyševovovej.



Podľa Navaľného rozhodnutie sudkyne vylúčiť z procesu verejnosť súvisí s tým, že doteraz vo väzení nemal možnosť oboznámiť sa so svojím vyšetrovacím spisom. Jeho tím na sociálnych sieťach vysvetlil, že Navaľnému "nedovolia pracovať s dokumentmi: prinesú mu ich na podpis o prevzatí a hneď ich odnesú".



Navaľnyj považuje obvinenia, ktoré voči nemu boli vznesené, za absurdné. Dodal, že vyšetrovateľ prípadu ho v pondelok informoval, že z jeho kauzy bolo na samostatné konanie vyčlenené stíhanie v kauze terorizmu. Navaľnyj dodal, že v tejto kauze bude údajne pojednávať vojenský súd. Poznamenal, že mu hrozí doživotie.



Okrem toho Navaľnyj prostredníctvom svojich sociálnych sietí oznámil, že po odchode zo súdnej siene sa v rámci kárneho opatrenia vracia do trestnej cely (ŠIZO). Predchádzajúci trest za porušenie väzenskej disciplíny mu pritom vypršal len v pondelok.



Navaľnyj podotkol, že v jeho prípade zjavne prestalo platiť "železné pravidlo väzníc, ktoré sa v ZSSR a Rusku prísne dodržiavalo": medzi nadväzujúcimi trestmi v ŠIZO musel väzeň dostať deň na "zotavenie" v bežnej cele.



Jeho najnovší pobyt v ŠIZO je už 14. v poradí za uplynulých deväť mesiacov.



Navaľnyj bol v marci 2022 odsúdený na deväť rokov väzenia po tom, ako ho uznali za vinného z podvodu a pohŕdania súdom.



Na podporu Navaľného bola v uplynulých týždňoch vo viacerých mestách Európy vystavená takmer verná kópia cely, do ktorej ho umiestňujú, keď mu väzenské úrady udelia disciplinárny trest.



Autorom tohto projektu je Navaľného brat Oleg, ktorý strávil vo väzení 3,5 roka po odsúdení v kauze Yves Rocher ; Alexej Navaľnyj ako spoluobvinený v tomto prípade vtedy dostal podmienečný trest. Olega počas výkonu trestu poslali do trestnej cely najmenej sedemkrát.



Prezentácia väzenskej cely je súčasťou medzinárodnej politickej kampane Slobodu pre Navaľného.