Navaľnyj je opäť v trestnej cele,tentoraz sa vraj nesprávne predstavil

Moskva/Londýn 24. marca (TASR) — Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je opäť v trestnej cele. Je to v poradí už jeho dvanásty takýto trest za uplynulých osem mesiacov. Tentoraz v trestnej cele zostane 15 dní za to, že sa "nesprávne predstavil". Správa o tom sa objavila na Navaľného konte na Twitteri, uviedla v piatok televízna stanica Sky News.



V príspevku napísanom v Navaľného mene sa píše, že jeho "luxusný" a takmer dvojmesačný pobyt v cele "pre dobrých" — s kávou a povolenými dvoma knihami — sa končí, pretože ho opäť preložili "na koniec (väzenskej) chodby", do cely pre "zlých", kde odsúdený namiesto kávy dostáva len vriacu vodu a môže mať iba jednu knihu.



Ďalej sa v ňom špekuluje, že väzenské orgány zrejme nedokázali preniesť cez srdce, že dokumentárny film o jeho živote po otrave nervovoparalytickou látkou, rehabilitácii v Nemecku a návrate do Ruska v januári 2021 získal nedávno prestížnu filmovú cenu Oscar.



"Rozhodli sa, že dve knihy v cele a Oscar — to je príliš veľa," konštatoval Navaľnyj na margo svojho ďalšieho disciplinárneho trestu.



Navaľnyj bol v marci 2022 odsúdený na deväť rokov väzenia po tom, ako ho uznali za vinného z podvodu a pohŕdania súdom.



Na podporu Navaľného bola v uplynulých týždňoch vo viacerých mestách Európy vystavená takmer verná kópia cely, do ktorej ho umiestňujú, keď mu väzenské úrady udelia disciplinárny trest.



Autorom tohto projektu je Navaľného brat Oleg, ktorý strávil vo väzení 3,5 roka po odsúdení v kauze Yves Rocher ; Alexej Navaľnyj ako spoluobvinený v tomto prípade vtedy dostal podmienečný trest. Olega počas výkonu trestu poslali do trestnej cely najmenej sedemkrát.



Prezentácia väzenskej cely je súčasťou medzinárodnej politickej kampane Slobodu pre Navaľného. Jedna z nich je momentálne v Paríži.