Navaľnyj je podľa právničky slabý a nedostáva lekársku starostlivosť

Na snímke nemocnica v trestaneckej kolónii v meste Vladimir, ktoré leží asi 180 kilometrov východne od Moskvy v pondelok 19. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Vladimir 20. apríla (TASR) - Väznený kritik Kremľa Alexej Navaľnyj, ktorý už tri týždne drží hladovku a momentálne sa nachádza vo väzenskej nemocnici, je "veľmi slabý" a nedostáva lekársku starostlivosť. Povedala to v utorok jeho právnička Oľga Michajlovová, informovala agentúra AFP.povedala Michajlovová novinárom pre trestaneckej kolóniou. Dodala, že. Preto vyzvala, aby bol Navaľnyj prevezený do bežnej civilnej nemocnice v hlavnom meste Moskva.Ruský opozičný politik Navaľnyj (44) začal 31. marca protestnú hladovku a jeho lekársky tím cez víkend varoval, že zdravotný stav sa mu zhoršuje tak rýchlo, že môžezomrieť. Podľa slov jeho tímu zrejme trpí poškodením obličiek a hrozí mu zástava srdca.V pondelok ho premiestnili z trestaneckej kolónie vo Vladimirskej oblasti, približne 100 kilometrov východne od Moskvy, do zdravotníckeho zariadenia v inej kolónii v tej istej oblasti. Hoci sa tím zdravotníkov spolu s Navaľného osobnou lekárkou Anastasiou Vasiljevovou mnohokrát pokúsili navštíviť ho, zakaždým ich odmietli.Navaľnyj si odpykáva dva a pol roka väzenia za porušenie pravidiel podmienečného prepustenia v starej kauze sprenevery, v ktorej ho odsúdili. Tento prípad je však podľa jeho slov politicky motivovaný.Opozičného politika zatkli v januári okamžite po jeho návrate do Ruska z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Navaľnyj obviňuje z útoku novičkom prezidenta Vladimira Putina, ale toto tvrdenie Kremeľ opakovane poprel.