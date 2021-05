Navaľnyj je pripravený stiahnuť dve z troch sťažností na väznicu

Petuški 26. mája (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je ochotný stiahnuť dve z celkovo troch sťažností, ktoré podal voči vedeniu väzenského tábora v meste Pokrov, kde si odpykáva svoj trest.



Ako informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, Navaľnyj to vyhlásil v stredu počas predbežného pojednávania na súde v meste Petuški, v ktorom vypovedal prostredníctvom videokonferenčného hovoru z väznice v Pokrove.



Navaľnyj uviedol, že je ochotný stiahnuť dve sťažnosti na konanie zamestnancov nápravného zariadenia - jedna sa týka odmietnutia poskytnúť mu knihy vrátane koránu, druhá zase cenzúry novín. Tento 44-ročný politik totiž predtým tvrdil, že väzenský cenzor mu z novín vystrihol niektoré články.



Na stredajšom predbežnom pojednávaní však Navaľnyj uviedol, že obe záležitosti sa medzičasom vyriešili k jeho spokojnosti.



Zástupca väznice pred tým na zasadnutí súdu informoval, že noviny vo väzenskom zariadení v Pokrove nepodliehajú cenzúre, pričom Navaľnému boli vydané v adekvátnom stave a nikto z nich nič nevystrihol.



Dodal tiež, že väznica je pripravená vydať Navaľnému aj knihy, ktoré požadoval. Aj samotný politik potvrdil, že deň pred tým mu veliteľ jeho väzenského oddielu vydal na čítanie zväzok koránu.



V poradí tretia Navaľného sťažnosť sa týka jeho registrácie ako osoby náchylnej k úteku. Tento status získal ešte vo vyšetrovacom väzení v Moskve. V praxi to preňho okrem iného znamená, že sa tým znižujú jeho šance na podmienečné prepustenie.



Agentúra AFP napísala, že Navaľnyj sa na stredajšie pojednávanie dostavil v tmavom väzenskom odeve a vyzeral byť naladený "menej bojovne" než na predchádzajúcich pojednávaniach.



AFP pripomenula, že v apríli Navaľnyj po 24 dňoch ukončil hladovku, ktorú vyhlásil na protest proti nedostatočnej lekárskej starostlivosti vo väzení.



Navaľnyj sa vo väzení ocitol po tom, ako mu vo februári súd v Moskve zmenil pôvodne podmienečný trest odňatia slobody vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Vyhovel tým návrhu Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), podľa ktorej porušoval Navaľnyj podmienky výkonu podmienečného trestu tým, že sa nehlásil probačnému úradníkovi. Po revízii rozsudku v odvolacom konaní strávi Navaľnyj vo väzení dva roky, šesť mesiacov a dva týždne. Prepustený by tak mal byť koncom júla alebo začiatkom augusta 2023.



Krátko po Navaľného odsúdení paralyzovali ruské úrady činnosť jeho celoštátne pôsobiacich politických štábov i ním založenú nadáciu Fond boja proti korupcii, a to tak, že sa domáhajú, aby ich súdy vyhlásili za extrémistické alebo teroristické skupiny.



Tento krok je považovaný za súčasť úsilia uchrániť čoraz nepopulárnejšiu vládnucu stranu Jednotné Rusko pred skutočnou konkurenciou pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v krajine budú konať v septembri.