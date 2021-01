Navaľnyj je v cele sám, na pomienky sa nesťažuje, tvrdia aktivisti

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj ( zelená bunda) a jeho manželka Julija čakajú na pasovú kontrolu na moskovskom letisku Šeremeťjevo v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 19. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorého v pondelok súd vzal do väzby na 30 dní, sa nachádza vo vyšetrovacej väznici Matrosskaja Tišina v Moskve.V utorok o tom informovala agentúra Interfax, ktorá sa odvolala na tajomníka moskovskej verejnej monitorovacej komisie (ONK) Alexeja Meľnikova. Komisie ONK pôsobia v 85 regiónoch Ruskej federácie; ich úlohou je monitorovanie dodržiavania ľudských práv v miestach núteného zadržiavania ľudí: vo väzniciach, polepšovniach či záchytných táboroch pre ilegálnych migrantov.Navaľnému pridelili trojlôžkovú celu v karanténnom oddelení. Momentálne je v nej sám. Táto celová bunka je vybavená chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a televízorom. V cele je horúca voda. Dostal posteľnú bielizeň, potrebný riad i hygienické potreby.Meľnikov dodal, že Navaľného do väznice previezli v pondelok okolo 21.00 h miestneho času. Aktivistom ONK Navaľnyj povedal, že naňho nie je vyvíjaný morálny ani fyzický tlak zo strany zamestnancov ústavu.Podľa Meľnikova Navaľnyj požiadal členov ONK, aby jeho príbuzným odovzdali zoznam vecí, ktoré vo väzbe potrebuje. Navaľnyj si môže objednávať aj z obchodu, ktorý sa nachádza vo väznici.Súd v meste Chimki v moskovskej metropolitnej oblasti v pondelok na svojom výjazdnom zasadnutí na policajnej stanici vzal Navaľného do väzby do 15. februára.Zadržali ho deň predtým na moskovskom letisku Šeremeťjevo, kam pricestoval z Nemecka, kde takmer päť mesiacov podstupoval liečenie a rehabilitáciu po pokuse o vraždu otrávením nervovoparalytickou látkou novičok.Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) zaradila Navaľného na zoznam hľadaných osôb, pretože opakovane neplnil podmienky podmienečného trestu, ktorý nad ním vyniesol súd v kauze Yves Rocher. V dôsledku toho teraz FSIN požaduje zmeniť tento podmienečný trest na nepodmienečný.Súdne pojednávanie v tejto veci sa malo konať 29. januára. Navaľného advokátka Oľga Michajlovová informovala, že termín pojednávania bol bez vysvetlenia zmenený na 2. februára, uviedol spravodajský portál Meduza.io.