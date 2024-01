Navaľnyj musí vo väzení počúvať propagandistickú pieseň speváka Šamana

Moskva/Londýn 23. januára (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj oznámil, že vo väzení za polárnym kruhom čelí novej výzve: každé ráno o piatej musí z väzenského rádia počúvať pieseň popového speváka slúžiaceho prokremeľskej a provojnovej propagande.



Informovala o tom v pondelok britská televízia Sky News, ktorá pripomenula, že 47-ročný bývalý právnik Navaľnyj sa dostal do povedomia širšej verejnosti pred viac ako desiatimi rokmi, keď začal ostro kritizovať Kremeľ a pranierovať korupciu na najvyšších miestach.



Po tom, ako prežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej viní ruského prezidenta Vladimira Putina, sa v januári 2021 - po liečbe v Nemecku - vrátil do Ruska, kde bol však okamžite zadržaný, väzobne stíhaný a neskôr aj odsúdený. Momentálne sa nachádza vo väzení ležiacom asi 60 kilometrov severne od polárneho kruhu.



Súčasťou ranných rituálov v tejto väznici je okrem ruskej hymny aj povinné počúvanie patriotickej popovej piesne Som Rus (Ja russkij) v podaní speváka vystupujúceho pod menom Šaman.



Zvykne ju spievať oblečený v čiernom koženom saku s páskou na rukáve vo farbách ruskej vlajky.



Za svoju angažovanosť si Šaman od viacerých svojich kolegov zo zábavného priemyslu vyslúžil kritiku, pričom vznikla aj paródia na pieseň Ja russkij nazvaná Ja uzkij (slovná hračka - som ruský/som úzky) sprevádzaná klipom, ktorého hlavný hrdina je vyobrazený nadmerne vysoký a úzky.



Šaman, vlastným menom Jaroslav Dronov, sa "zviezol" na vlne vlastenectva poháňaného vojnou na Ukrajine. Jeho tvorba sa stala pilierom vysielania štátnej televízie a je jednou z celebrít, ktoré oficiálne podporujú Vladimira Putina, aby sa v marci opäť uchádzal o prezidentský úrad, dodala televízia Sky News.



Pripomenula, že tento 32-ročný spevák vyvolal v novembri kontroverznú reakciu, pretože na koncerte vysielanom štátnou televíziou simuloval odpálenie jadrovej bomby, keď - pred tým, ako okolo neho vypukol ohňostroj - stlačil červené tlačidlo na falošnom jadrovom kufríku.



Navaľnyj vo svojom statuse, ktorý v jeho mene na sieti X zverejnili jeho spolupracovníci, objasnil, že Šamana doteraz nevidel, ani nepočul. Vedel však, že kam to medzičasom dopracoval. Príležitosť vypočuť si skladbu, ktorá Šamana preslávila, dostal Navaľnyj až vo väznici v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu.



Televízia Sky News v tejto súvislosti citovala Navaľného, podľa ktorého mu štátna propaganda kedysi pripomínala, ako sa zvykol zúčastňovať na pochodoch s ruskými nacionalistami, ale teraz, po rokoch, mu vo väzenskej cele každé ráno v rámci výchovnej práce hrá - paradoxne - ultranacionalistická popová pieseň.



Navaľnyj bol v auguste 2023 odsúdený na 19 rokov väzenia po tom, čo bol uznaný vinným z vytvárania extrémistickej skupiny, financovania extrémistických aktivít a mnohých ďalších trestných činov. V čase vynesenia tohto rozsudku si už odpykával trest v trvaní 11 a pol roka odňatia slobody v zariadení s maximálnym stupňom stráženia za podvody a iné obvinenia, ktoré pritom samotný odsúdený popiera.



Priaznivci Navaľného tvrdia, že jeho zatknutie, stíhanie i odsúdenie sú politicky motivovaným pokusom potlačiť kritiku prezidenta Putina a eliminovať súčasne aj jeho najväčšieho rivala.