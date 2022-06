Navaľnyj: O každom zo spoluväzňov by sa dala napísať kniha

Moskva 23. júna (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vo štvrtok v statuse na sociálnej sieti Facebook informoval o podmienkach vo väzení v Melechove, kam ho previezli v polovici júna.



Po prevoze Navaľného zaradili do malej skupiny väzňov, pre akú sa vo väzení používa slovo "oddiel".



Jeho oddiel je úplne izolovaný od zvyšku väznice. "Väzenie vo väzení s úplne šialeným a neznesiteľným režimom," napísal Navaľnyj.



Spoluväzni sú "skôr vyrovnaní a priateľskí", konštatoval ďalej s tým, že pri vstupe do oddielu si pomyslel, že sú asi vrahovia. "A aj tak je. Skoro všetci sú (odsúdení) vrahovia," dodal.



Navaľnyj má podľa vlastných slov so svojím deväťročným odňatím slobody najkratší trest. Dĺžka trestu spoluväzňov je v priemere 13 – 15 rokov, ale sú aj takí, čo si odsedia 19 či 20 rokov – to sú dvojnásobní vrahovia.



Dodal, že preňho je "čistým bonusom", že o každom zo spoluväzňov by sa dala napísať kniha.



"Každý má svoju drámu, tragédiu s obeťou, osobnú tragédiu. Ich osudy sa rozbili pre vášeň alebo preto, že sa ocitli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste," napísal. Všetko je to podľa Navaľného "zaujímavé, ale aj desivé".



Na základe skúseností z väzenia Navaľnyj preto svojich prívržencov vyzýva, aby radšej "nikoho nezabíjali". "Dlho sa potom sedí (vo väzení) a nemá to žiadny zmysel," zdôraznil. A poradil tiež: "Keď pijete (alkohol), držte sa ďalej od nožov."



Navaľného previezli z väzenského tábora v Pokrove do väznice IK-6 v Melechove v polovici júna. Obe väznice sa nachádzajú vo Vladimirskej oblasti v európskej časti Ruska.



Momentálne si odpykáva trest, ktorý nad ním súd vyniesol 22. marca na základe obvinení z podvodu a pohŕdania súdom. Moskovský mestský súd tento verdikt 24. mája potvrdil.



Už týždeň po prevoze do Melechova Navaľnyj dostal pokarhanie od vedenia väznice, lebo "o pol šiestej ráno šiel na toaletu v tričku, nie vo väzenskej kombinéze". Navaľnyj pritom poznamenal, že takto oblečení sa chodia ráno umyť a oholiť aj všetci ostatní väzni.