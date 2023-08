Navaľnyj očakáva, že mu súd udelí dlhý stalinistický trest

Moskva 3. augusta (TASR) - Väznený kritik Kremľa Alexej Navaľnyj očakáva, že mu súd v Rusku udelí v novom procese dlhý "stalinistický" trest. Ruský opozičný líder sa takto vyjadril vo štvrtok - len deň pred očakávaným vynesením rozsudku. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Bude to dlhé väzenie. To, čo nazývajú stalinistické," uviedol Navaľnyj. Očakáva odsúdenie na asi 18 rokov.



Ruská prokuratúra požaduje v rámci najnovšieho procesu pre Navaľného 20-ročné väzenie v špeciálnom režime za údajné financovanie a verejné podnecovanie extrémistických aktivít. Navaľného stúpenci to vnímajú ako trest za jeho politické aktivity.



Podľa neho je hlavným cieľom takto dlhého väzenského trestu zastrašovanie.



Navaľného na sociálnych sieťach sleduje množstvo ľudí a prostredníctvom svojich spolupracovníkov na nich informuje o údajnej korupcii ruskej elity a zvoláva na protivládne protesty.



V najnovšom príspevku ruský opozičník opäť vyzval Rusov, aby bojovali proti represii. "Keď bude oznámený rozsudok, prosím myslite len na jednu dôležitú vec - čo iné môžem ešte ja osobne urobiť, aby som vzdoroval?... Nie je hanba vybrať si ten najbezpečnejší spôsob vzdoru. Hanba je neurobiť nič," uviedol.



Navaľnyj si v súčasnosti odpykáva deväťročný trest za spreneveru a pohŕdanie súdom.



Tisíce Rusov bolo zadržaných za vyjadrovanie nesúhlasu s vojenskou inváziou Ruska na Ukrajinu. Vo väzení sa tak v súčasnosti nachádzajú niektorí z najprominentnejších ruských aktivistov vrátane Vladmira Kara-Murzu či Iľju Jašina.