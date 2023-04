Navaľnyj odsúdil verdikt nad Kara-Murzom

Moskva/Londýn 17. apríla (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj odsúdil verdikt nad politikom a novinárom Vladimirom Kara-Murzom. Toho súd v Moskve v pondelok uznal vinným zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde a napojenia na nežiaducu organizáciu a z vlastizrady a odsúdil na 25 rokov väzenia.



So svojím vyhlásením Navaľnyj vystúpil na pojednávaní súdu, ktorý sa zaoberá ďalšou zo série jeho sťažností na konanie väznice, kde si odpykáva svoj trest, informuje TASR na základe správy BBC.



Navaľnyj v ňom uviedol, že rozsudok nad Kara-Murzom hodnotí "ako nezákonný, bezohľadný a jednoducho fašistický". Dodal, že Kara-Murza je stíhaný z politických dôvodov.



"Chcem vyjadriť podporu jemu a jeho rodinným príslušníkom. Mám veľké obavy o jeho zdravie. Videl som ho po druhej otrave a bol som svedkom toho, ako bolo jeho zdravie už takmer zničené," vyhlásil Navaľnyj.



"Rozsudok, ktorý si Vladimir Kara-Murza vypočul, je pomstou za to, že svojho času nezomrel," domnieva sa Navaľnyj. Narážal na dva pokusy o otravu, ktoré Kara-Murza prežil a ktoré podľa neho "zjavne spáchali, a to bolo dokázané, príslušníci ruskej (tajnej služby) FSB".



Kara-Murzova advokátka Marija Ejsmontová po vynesení rozsudku pred budovou súdu zhromaždeným novinárom povedala, že verdikt nad jej mandantom je "desivý". Maximálny možný trest - 25 rokov - však súčasne možno považovať aj ocenenie výsledkov práce jej klienta ako politika zo strany súčasného ruského režimu.



"Keď sa (Kara-Murza) dozvedel, že je to 25 rokov, povedal: Dokonca mi stúplo sebavedomie; uvedomil som si, že som robil všetko správne!" povedala Ejsmontová novinárom, ktorým - podobne ako západným diplomatom - súdni úradníci nedovolili vstup do súdnej siene, kde sa pojednávalo v Kara-Murzovej kauze.



Kara-Murza si svoj trest odpyká vo väzení s prísnym režimom. Okrem toho mu súdom bola uložená pokuta 400.000 rubľov (4900 dolárov).



BBC pripomenula, že Kara-Murza zohral kľúčovú úlohu pri presviedčaní západných vlád, aby uvalili sankcie na ruských predstaviteľov za porušovanie ľudských práv a korupciu - šlo vtedy o kauzu súvisiacu so smrťou právnika Sergeja Magnitského.



Kara-Murza bol zatknutý pred rokom v Moskve - pôvodne za neuposlúchnutie výzvy policajta. Kým bol vo väzbe, boli voči nemu vznesené ďalšie závažnejšie obvinenia.



Jeho prípad bol čiastočne založený na jeho minuloročnom prejave pred politikmi v USA, v ktorom povedal, že Rusko pácha na Ukrajine vojnové zločiny používaním kazetovej munície v civilistami obývaných oblastiach a "bombardovaním pôrodníc a škôl".



Tieto tvrdenia boli síce preverené a zdokumentované aj nezávislými zdrojmi, ale Rusko ich označuje za nepravdivé, pričom uvádza, že ruské ministerstvo obrany "nepovolilo používanie zakázaných prostriedkov... na vedenie vojny." Ruská strana tiež naďalej trvá na tom, že svojimi bojovými operáciami na Ukrajine necieli na civilné obyvateľstvo.