Navaľnyj opäť predstúpil pred súd, ostro kritizoval sudkyňu

Na archívnej snímke zo 17. januára 2021 je vľavo Leonid Volkov a vpravo Alexej Navaľnyj v nemeckom Schönefelde. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v Moskve v piatok 5. februára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 12. februára (TASR) - V Moskve v piatok pokračoval súdny proces, v ktorom ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj čelí obžalobe z urážky veterána druhej svetovej vojny. Navaľnyj počas pojednávania ostro kritizoval sudkyňu, ktorú označil za bezcharakternú a neznalú zákonov, informovala agentúra DPA.Proces sa začal už pred týždňom, bol však prerušený pre zhoršenie zdravotného stavu veterána.Navaľnyj na piatkovom pojednávaní povedal sudkyni, že ju do tohto procesu vybrali preto, lebo je "". Zároveň jej odporučil, aby sa vrátila do školy, aby sa lepšie oboznámila s ruskými zákonmi.Obvinenie vznesené voči Navaľnému súvisí s propagandistickým spotom televízie RT, ktorý sa vysielal počas vlaňajšieho leta v rámci kampane pred sporným referendom o zmenách v ruskej ústave. Okrem niekoľkých známych ruských osobností v ňom účinkoval aj veterán druhej svetovej vojny Ignat Arťomenko z Moskvy. Úlohou účinkujúcich bolo pred kamerou prečítať po vete z preambuly ruskej ústavy.Navaľnyj v reakcii na videospot označil všetkých účinkujúcich za "", za "" a "" - samotného veterána však konkrétne nespomenul.Celou kauzou sa následne zaoberal Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), do ktorého kompetencie patria obzvlášť závažné zločiny. Samotný veterán sa Navaľného slovami cítil urazený a ponížený, čo údajne viedlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu.Proces sa začal 5. februára, pričom samotný Navaľnyj obvinenie odmietol a prípad označil politicky motivovaný. Jeho právny zástupca uviedol, že proces je len ďalším pokusom o umlčanie Alexeja Navaľného, ktorý je výrazným kritikom prezidenta Vladimira Putina a jeho čoraz autoritárskejšieho režimu.Navaľnyj zároveň naznačil, že veterán nie je po psychickej stránke schopný zúčastniť sa na procese a že je v celej kauze len "". "" vyhlásil Navaľnyj minulý týždeň v úvode procesu vo vystúpení, ktoré prokremeľské TV kanály označili za hysterické.Samotný veterán vystúpil minulý týždeň na súde prostredníctvom videokonferencie zo svojho bytu, tento piatok však nebol prítomný ani len virtuálne. Jeho právny zástupca namiesto toho na súde čítal približne 20 minút z Arťomenkovho životopisu, v rámci ktorého zdôrazňoval veteránove vojnové zásluhy. Podľa Navaľného tento výstup vôbec nesúvisel s predmetom súdneho procesu.Na pojednávaní v piatok vystúpili viacerí svedkovia obžaloby. Jednému zo svedkov obhajoby naopak najskôr vstup do siene nepovolili a Navaľnyj sa sťažoval, že tento starý muž tak musel čakať vonku v mraze - pri teplote mínus 15 stupňov Celzia.Navaľnému hrozí v prípade usvedčenia pokuta, nútené práce či odňatie slobody, uvádza DPA.Alexeja Navaľného už minulý týždeň odsúdil ruský súd na tri a pol roka väzenia za porušenie podmienečného prepustenia na slobodu vzťahujúceho sa na kauzu Yves Rocher z roku 2014. Súd však do úvahy vzal aj čas, ktorý Navaľnyj strávil v domácom väzení, preto si v trestaneckej kolónii odpyká "len" dva roky a osem mesiacov.Navaľnyj sa pritom ruským úradom v súvislosti s podmienečným tretom nehlásil, keďže sa v tom čase zotavoval v Berlíne z vlaňajšej otravy nervovou látkou novičok, z ktorej viní Kremeľ. Ruská vláda však toto obvinenie popiera. Do Ruska sa Navaľnyj spolu s manželkou vrátil 17. januára, krátko po príchode na letisko ho však zadržala polícia.Jeho zatknutie vyvolalo najväčšie protivládne protesty v Rusku za posledné roky. Na nedeľu plánujú podporovatelia Navaľného tzv. decentralizovanú pokojnú demonštráciu. Chcú niekoľko minút stáť pred svojimi domami s rozsvietenými mobilmi. Takýmto spôsobom plánujú úradom sťažiť prípadné zatýkanie.