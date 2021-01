Konanie o predĺžení svojej väzby označil Navaľnyj za vrchol bezprávia

Навальный требует допустить всех журналистов на заседание pic.twitter.com/DaP2zSUFBE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Moskva 18. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj kritizoval podmienky, za akých v pondelok začal súd rozhodovať o jeho vzatí do väzby.vyhlásil Navaľnyj.Vo videu, ktoré na sociálnej sieti Twitter zverejnila jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová, Navaľnyj popísal, žeho vyviedli z cely na policajnej stanici v meste Chimki v metropolitnej oblasti Moskvy, aby sa stretol so svojimi advokátmi.V miestnosti, kam ho voviedli, bolo pritom na začatie pripravené pojednávanie o jeho vzatí do väzby.Pobúrený Navaľnyj vo videu uviedol, že prítomní súľudia. Vo videu kritizuje, že zasadnutie súdu sa koná na polícii. Namieta aj proti tomu, že naň nikto nedostal predvolanie.Prezidenta Vladimira Putina vo svojom vyhlásení označil, ktorý sa podľa neho tak, žeNavaľnyj súd žiadal, aby do sálypustili všetkých novinárov, nielen vybraných. Sudkyňa pritom predtým oznámila, že súdne konanie je verejné a otvorené pre všetkých.Podľa Jarmyšovej sú v sálelen štáby z portálu Life News a televízie Rossija.Navaľnyj sa v nedeľu (17. januára) vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok podrobil liečbe. Zadržali ho pri pasovej kontrole na letisku Šeremeťjevo, odkiaľ ho predviedli na policajné oddelenie v moskovskej štvrti Chimki.Lietadlo, ktorým Navaľnyj cestoval, malo pôvodne pristáť na moskovskom letisku Vnukovo. Politikov štáb vyzval jeho priaznivcov, aby ho na letisko prišli privítať. Zadržaných bolo pritom takmer 70 ľudí.