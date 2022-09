Navaľnyj oznámil, že ho zbavili práva na dôvernosť právnych dokumentov

Moskva 8. septembra (TASR) - Odsúdený ruský opozičný politik a kritik Kremľa Alexej Navaľnyj vo štvrtok oznámil, že predstavitelia väznice, kde si odpykáva svoj trest, ho zbavili práva na zachovanie dôvernosti dokumentov, ktoré si posúva so svojimi právnymi zástupcami. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ako sa píše na Navaľného účte na sociálnej sieti Twitter, všetka jeho korešpondenčná komunikácia s jeho právnym tímom je odteraz predmetom trojdňových kontrol zo strany personálu väznice.



Navaľnyj priblížil, že ak s ním bude chcieť jeho právnik konzultovať návrh sťažnosti voči trestaneckej kolónii, najprv ju bude musieť dať predstaviteľom väznice, pričom dokumenty sa k nemu dostanú až o tri dni neskôr. Dodal, že ďalšie tri dni potrvá, kým sa dostanú naspäť k právnikovi s jeho pripomienkami.



Navaľnyj v tvíte prostredníctvom svojich právnikov uviedol, že predstavitelia väznice mu odmietli povedať dôvody tohto rozhodnutia. Ako doplnil, so svojimi právnikmi teraz komunikuje cez "dvojité plastové sklo s mrežami vo vnútri", pričom tento spôsob rozhovoru pripomína podľa neho pantomímu.



Väzenské orgány podľa Navaľného tvrdia, že naďalej pácha trestné činy aj z väzenia, odmietli však uviesť, o aké zločiny údajne ide.



Ruská federálna väzenská služba (FSIN) na žiadosť Reuters o reakciu bezprostredne nereagovala.



Navaľnyj si odpykáva 11,5-ročný trest za porušenie podmienok podmienečného trestu, finančný podvod a pohŕdanie súdom. Nachádza sa v trestaneckej kolónii č. 6 v meste Melechovo, ležiacom približne 260 kilometrov severovýchodne od Moskvy.



Navaľnyj sa v Nemecku v auguste 2020 vyliečil z otravy novičkom, z ktorej viní Kremeľ, avšak neskôr sa rozhodol vrátiť do Ruska, kde ho zadržali. Ako tvrdí, všetky obvinenia voči nemu sú vykonštruované a slúžia ako zámienka na zmarenie jeho politických ambícií a jeho umlčanie.