Navaľnyj oznámil, že je po prevoze za polárny kruh v poriadku

Moskva 26. decembra (TASR) - Líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj v utorok uviedol, že je v poriadku po "celkom vyčerpávajúcom" 20-dňovom prevoze z trestaneckej kolónie pri Moskve do druhého zariadenia za severným polárnym kruhom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nebojte sa o mňa. Som v poriadku. Uľavilo sa mi, že som konečne dorazil. Stále mám dobrú náladu, ako sa na Santa Clausa patrí," uviedol Navaľnyj na sociálnej sieti X, pričom odkazoval na svoje zimné oblečenie a bradu.



Miesto pobytu tohto kritika Kremľa v rámci ruského väzenského systému bolo vyše dvoch týždňov neznáme. Jeho spolupracovníci však v pondelok uviedli, že sa nachádza v trestaneckej kolónii na ďalekom severe Ruska a už ho navštívil aj jeho právnik.



Navaľnyj v príspevku na X informoval, že do trestaneckej kolónie v obci Charp dorazil v sobotu a v pondelok ho navštívil jeho právnik. Prevoz väzňa v Rusku môže trvať aj celé týždne, keďže trestanci sú na ruský Ďaleký východ prevážaní vlakmi.



"Neočakával som, že ma tu niekto nájde skôr než v polovici januára," uviedol Navaľnyj. Dodal, že z okolia veľa nevidí, iba zasneženú priľahlú celu používanú ako dvor a plot, ktorý je za jeho oknom.



Navaľného zadržali v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ktorý to poprel.



Navaľného po zadržaní odsúdili na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného trestu. Neskôr dostal ďalších deväť rokov za spreneveru a pohŕdanie súdom. Začiatkom augusta ho moskovský súd odsúdil na 19 rokov odňatia slobody pre extrémizmus.



Ruský opozičný líder strávil väčšinu svojho pobytu vo väzení v trestaneckej kolónii IK-6 vo Vladimírskej oblasti asi 250 kilometrov od Moskvy. V auguste však súd rozhodol o jeho presunutí do trestaneckej kolónie so špeciálnym režimom - ide o zariadenia s najvyšší stupňom stráženia, ktoré sú zväčša určené pre mimoriadne nebezpečných väzňov.



Zariadenie, v ktorom sa Navaľnyj momentálne nachádza, nepatrí medzi zariadenia so špeciálnym režimom. Jedno také sa v danej lokalite však nachádza.



AFP pritom upozorňuje, že po prevoze Navaľného za polárny kruh bude trvať oveľa dlhšie, než sa k nemu dostane akýkoľvek list. Tie sú mu totiž doručované skôr poštou než emailom. Podľa jeho spojencov môže tiež prevoz súvisieť s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v Rusku.