Navaľnyj oznámil, že ukončuje protestnú hladovku

Moskva 23. apríla (TASR) - Uväznený vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj v piatok oznámil, že ukončuje protestnú hladovku, ktorou sa od 31. marca dožaduje lekárskeho vyšetrenia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Berúc do úvahy pokrok a všetky okolnosti, postupne začínam s ukončovaním svojej protestnej hladovky," uviedol Navaľnyj na Instagrame.



Lekári, ktorý Navaľného vyšetrili, mu odporučili, aby hladovku čo najskôr ukončil.



Navaľného spolupracovník Leonid Volkov uviedol, že politikovi advokáti vo štvrtok "nečakane dostali" správy z lekárskych vyšetrení a výsledky laboratórnych testov vykonaných u Navaľného, ktorý vo väzení začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu aj končatiny.



Z lekárskych správ vyplýva, že Navaľnyj absolvoval vyšetrenia, ktoré on i jeho advokáti a prívrženci požadovali, vďaka čomu sa získali informácie potrebné na stanovenie správnej liečby.



Ruské súdy Navaľného 2. februára odsúdili na dva a pol roka väzenia v starej kauze sprenevery. Trest si odpykáva vo väzenskom tábore pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti.



Jeho zdravotný stav sa po vzatí do väzby zhoršil - sťažoval sa na bolesti chrbta a znecitlivenie končatín. V snahe dostať adekvátnu lekársku starostlivosť vyhlásil 31. marca protestnú hladovku. Začiatkom tohto týždňa väzenskí lekári rozhodli o jeho premiestnení do nemocnice v inom väzenskom tábore.



Navaľného lekári ešte minulú sobotu informovali, že stav tohto 44-ročného aktivistu je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zastavenie srdcovej činnosti a teda aj smrť.