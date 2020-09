Navaľnyj po prepustení uviedol, že sa bude ešte dlho zotavovať

Berlín 23. septembra (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v stredu po prepustení z berlínskej nemocnice Charité uviedol, že ešte potrvá dlho, kým sa úplne zotaví. S odvolaním sa na jeho vyjadrenie na sociálnej sieti o tom informovala agentúra AFP.



"Plány sú vždy jednoduché: fyzioterapeut každý deň. Pravdepodobne rehabilitačné stredisko. Státie na jednej nohe. Opäť získať úplnú kontrolu nad prstami. Udržať rovnováhu," napísal Navaľnyj na Instagrame, kde zverejnil aj fotografiu, ako sedí na lavičke.



Navaľnyj poukázal na to, že počas zotavovania si všimol "vtipné veci", čo sa týka svojich fyzických schopností. "Nedokážem napríklad hodiť loptu ľavou rukou. Dokážem ju chytiť, ale nie hodiť. Mozog jednoducho nechce spraviť tento pohyb," uviedol.



Keď nemeckí lekári Navaľnému po 24 dňoch liečby na jednotke intenzívnej starostlivosti dovolili pozrieť sa do zrkadla, bol podľa vlastných slov "strašne rozrušený". "Myslel som si, že ma nikdy (z nemocnice) neprepustia," povedal. "Lekári však naďalej robili zázraky," dodal.



Navaľného prepustili z nemocnice v utorok po 32 dňoch. V nemeckej metropole bol hospitalizovaný od 22. augusta. Letecky ho tam previezli zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová oznámila, že počas ďalšieho zotavovania sa zostane dlhoročný kritik Kremľa "nateraz" aj naďalej v Nemecku. "Alexej Navaľnyj nateraz zostane v Nemecku, pretože jeho liečba sa ešte neskončila," vysvetlila Jarmyšová vo videu zverejnenom na Twitteri. Dodala, že lekári aktuálne predpokladajú, že politik sa úplne zotaví.



Jeho podporovatelia avizovali, že keď sa úplne vylieči, vráti sa do Ruska. Kremeľ v stredu vyhlásil, že jeho návrat do Ruska je vítaný. "Čo sa týka jeho návratu do Moskvy, rovnako ako každý ruský občan, môže tak urobiť kedykoľvek," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali ruské agentúry.



Nemecká vláda oznámila, že laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku nezávisle od seba potvrdili zistenia nemeckých expertov, ktorí na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.



Kremeľ akékoľvek tvrdenia o tom, že je do prípadnej otravy Navaľného zapletený, odmietol a označil ich za "absurdné".