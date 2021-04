Navaľnyj podal žalobu pre zaradenie medzi väzňov náchylných k úteku

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj podal súdnu žalobu na vedenie vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina v Moskve, kde bol zadržiavaný pred tým, ako ho - už ako odsúdeného - previezli do väzenského tábora (IK-2) v meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti. Informovala o tom v utorok agentúra Interfax, ktorá sa odvolala na tlačového tajomníka súdu.



Súd nespresnil, čo je predmetom žaloby, ale informovaný zdroj pre Interfax uviedol, že Navaľnyj žiada súd, aby uznal za nezákonné rozhodnutie vedenia väznice, na ktorého základe bol zaradený do skupiny väzňov so sklonom k úteku.



Štatút väzňa náchylného k úteku okrem iného zvyšuje riziko odmietnutia žiadosti na podmienečné prepustenie.



Krátko po prevoze do Pokrova Navaľnyj koncom marca podal dve formálne sťažnosti. V jednej z nich poukázal na to, že je vystavený spánkovej deprivácii, keďže ho, ako väzňa s údajnými sklonmi k úteku, každú hodinu v noci dozorcovia budia. Navaľnyj prirovnal túto situáciu k mučeniu.



Spravodajský portál Meduza.io v utorok informoval, že v pondelok vyšlo najavo, že Navaľného advokáti podali proti správe IK-2 v Pokrove tri administratívne žaloby.



Prvý súdny spor sa má týkať zaradenia Navaľného do kategórie väzňov náchylných k úteku. Predmetom druhej je odmietnutie jeho žiadosti, aby mohol čítať a študovať posvätnú knihu moslimov - korán. Tretia sa týka cenzúry novín, ktoré Navaľnyj dostáva. Podľa agentúry RIA Novosti dva z troch súdnych sporov nijako nenapredujú.



Súd v Moskve svojím verdiktom z 2. februára zmenil Navaľného podmienečný trest v prípade Yves Rocher na nepodmienečný v trvaní 3,5 roka. S prihliadnutím na čas strávený v domácom väzení politik mal ísť do väzenia na dva roky a osem mesiacov. V sobotu 20. februára sa mu trest v odvolacom konaní znížil na dva a pol roka.



V súvislosti s týmto verdiktom Európsky súd pre ľudské práva vydal stanovisko, v ktorom požadoval, aby ruské orgány Navaľného oslobodili. Ruské ministerstvo spravodlivosti označilo túto výzvu za neprimeranú, nezákonnú a nevykonateľnú.