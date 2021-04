Navaľnyj podáva na väznicu žalobu za cenzurovanie dennej tlače

Moskva 15. apríla (TASR) - Personál väzenského tábora pri ruskom meste Pokrov zadržiaval a cenzuroval dennú tlač, ktorá prišla odsúdenému ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému. Informoval o tom v stredu večer spravodajský portál Meduza.io.



Spresnil, že Navaľnému prišiel ako pošta do väzenia výtlačok novín Novaja gazeta z 5. apríla. Zamestnanci väznice ich niekoľko dní zadržiavali a keď ich Navaľnému vydali, zistil, že v nich je vystrihnutá polovica jednej strany - chýbal článok filológa Gasana Gusejnova s názvom Na obranu tých, čo nenávidia Navaľného, informovala webová stránka spravovaná Navaľného tímom.



Zamestnanci väznice podľa zástupcov Navaľného tímu vysvetlili svoje kroky tým, že vystrihnutý článok obsahoval "propagáciu násilia".



Navaľnyj sa rozhodol, že pre vystrihnutý článok podá na vedenie väzenského tábora žalobu. Navaľného tím vysvetlil, že pracovníci Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) môžu čítať iba korešpondenciu, periodická tlač "cenzúre nepodlieha vôbec".



Navaľného tím vyzval denník Novaja gazeta, aby sa pripojil k tomuto súdnemu konaniu.



Navaľnyj predtým podal žalobu na správu väznice IK-2 v Pokrove, pretože mu neumožňuje čítať posvätnú knihu moslimov - Korán, ktorý si chcel počas pobytu za mrežami preštudovať. Politik si jeho výtlačok priniesol do tábora spolu s ďalšími knihami, FSIN mu ich však odmietla vydať s tým, že ich treba skontrolovať kvôli riziku, že by mohli mať extrémistický obsah.



Navaľnyj pred dvoma týždňami vyhlásil protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny.



K takémuto kroku sa odhodlal prvýkrát v živote, pričom má za sebou už viacero pobytov vo väzení, vyšetrovacej väzbe i úradmi vnútenej domácej izolácii. "Vždy to považoval za radikálne politické gesto, ktoré sa dá urobiť iba vtedy, keď si pripravený vydržať až do konca," uviedli jeho spolupracovníci.