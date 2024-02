Navaľnyj podporil, aby odporcovia Putina volili 17. marca napoludnie

Moskva 1. februára (TASR) - Väznený ruský politik Alexej Navaľnyj podporuje stratégiu, aby tí ruskí voliči, ktorí plánujú v prezidentských voľbách hlasovať proti Vladimirovi Putinovi, prišli do volebných miestností v rovnakom čase – 17. marca o 12.00 h.



Uvádza sa to v príspevku zverejnenom na Navaľného sociálnych sieťach vrátane Facebooku.



Najdôležitejšie - podľa Navaľného - je to, že "to bude skutočná celoštátna protestná akcia", ktorá sa môže "konať nielen v každom meste, ale v každom volebnom obvode každého mesta".



Politik poznamenal, že akcia Napoludnie proti Putinovi bude "úplne legálna a bezpečná", pričom je "úplne nemožné" jej zabrániť.



Navaľnyj vo svojom príspevku - nie bez obvyklej dávky irónie - naznačuje, aký "protiútok" by mohli podniknúť príslušné úrady: zatvoriť volebné miestnosti o 12.00 h; zorganizovať o desiatej hlasovanie za Putina; zapísať si meno každého, kto prišiel voliť na poludnie a pridať ho do zoznamu nespoľahlivých ľudí.



Upozornil, že hlasovanie 17. marca o 12.00 h bude celoštátnym protestom proti Putinovi, ktorý sa bude odohrávať neďaleko bydliska každého voliča. Je preto dostupný "každému a všade. Budú sa na ňom môcť zúčastniť milióny ľudí. A desiatky miliónov budú toho svedkami," píše sa v statuse na Navaľného sociálnych sieťach.



V prospech zapojenia sa do tejto akcie podľa Navaľného hovorí aj to, že iba "prísť na voľby a hlasovať proti Putinovi nie je boj proti nemu, ale sebaklam".



Navaľnyj vo svojom statuse upozorňuje, že presne toto Putin od voličov chce: aby prišli, volili, ako chcú, ale aby nič iné nerobili. Navaľnyj preto vyzýva svojich priaznivcov na aktívny prístup, keď píše: "Bez vašej osobnej agitácie proti Putinovi nemá váš hlas proti nemu zmysel".



Kampaň "Napoludnie proti Putinovi" dokonale spája všetky zložky: samotné hlasovanie, agitáciu proti Putinovi konkrétnym činom a prejav súdržnosti s tými, ktorí budú v tomto čase vo volebnej miestnosti.



Navaľnyj dodal, že s nápadom na akciu "Napoludnie proti Putinovi" prišiel bývalý poslanec petrohradského mestského zastupiteľstva Maxim Reznik.



Tímu Navaľného sa najprv nepozdával, ale potom si prepočítali, že v Moskve je 2058 volebných miestností a keď tam v rovnakom čase príde pol milióna ľudí, "je to 250 rovnako zmýšľajúcich ľudí v každej volebnej miestnosti", uviedol riaditeľ Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii Ivan Ždanov.



Začiatkom decembra Navaľnyj a jeho tím predstavili stratégiu pre ruské prezidentské voľby a vyzvali na využitie predvolebného obdobia na masovú kampaň proti Putinovi.



Podľa ich názoru je kampaň dôležitejšia ako samotné hlasovanie, pretože "hlasovať nebude mať zmysel, ak nikto nebude vedieť o vašom hlase".



V samotných voľbách, ktoré sa budú konať od 15. do 17. marca 2024, Navaľného tím navrhol hlasovať za ktoréhokoľvek kandidáta okrem Putina.