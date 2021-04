Navaľnyj pokračuje v hladovke napriek zhoršeniu zdravotného stavu

Moskva 5. apríla (TASR) - Uväznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v pondelok uviedol, že jeho zdravotný stav sa naďalej zhoršuje. Podľa vlastných slov mu zdravotná kontrola potvrdila teplotu 38,1 stupňa Celzia a silný kašeľ, v hladovke oznámenej pred niekoľkými dňami však mieni pokračovať, informovala agentúra DPA.



V správe na Instagrame tiež Navaľnyj napísal, že troch z 15 väzňov v jeho väzenskom oddelení hospitalizovali s podozrením na tuberkulózu. Za nepravdivé súčasne označil správy prokremeľských médií z piatka, podľa ktorých Navaľnyj vyzerá "celkom normálne" a je umiestnený v "prakticky príkladnej" väzenskej kolónii, napísala agentúra AFP.



Po opakovaných sťažnostiach na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti so silnými bolesťami chrbta a necitlivosti nôh vyhlásil 44-ročný Navaľnyj minulú stredu hladovku. Domáha sa ňou adekvátneho prístupu k liečbe vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy. Kritik Kremľa takisto uviedol, že bol v tomto zariadení terčom "mučenia" spánkovou depriváciou. Ruské väzenské úrady tieto obvinenia odmietajú.



Ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová v piatok oznámila, že začala vyšetrovanie sťažnosti Navaľného na nedostatok lekárskej starostlivosti vo väznici.



Navaľnyj si odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.