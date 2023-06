Navaľnyj: Postputinovská transformácia Ruska musí mať slobodné voľby

Moskva 27. júna (TASR) - Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj vo svojom prvom komentári od zmarenej vzbury vagnerovcov proti Kremľu uviedol, že najväčšou hrozbou pre Rusko je režim ruského prezidenta Vladimira Putina.



V statuse zverejnenom aj na Navaľného konte na Facebooku sa píše, že "pre Rusko neexistuje väčšia hrozba ako Putinov režim."



"Putinov režim je pre krajinu taký nebezpečný, že aj jeho nevyhnutný pád by vyvolal hrozbu občianskej vojny," upozornil, pričom dodal: "To, že vojna, ktorú začal Putin, môže zničiť a rozbiť Rusko, už nie je teatrálny výkrik."



Vzbura zakladateľa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina vyvolala v Rusku najväčšiu politickú krízu za posledné desaťročia.



Prigožin, ktorý sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine zaplietol do dlhodobého sporu s ruským vojenským vedením, v noci na minulú sobotu rozkázal svojim jednotkám vydať sa na pochod na Moskvu s cieľom zosadiť ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova.



V sobotu večer však Prigožin - nemenej prekvapujúco - vydal rozkaz, aby sa vojenské kolóny vagnerovcov otočili a vrátili sa do svojich poľných táborov.



Navaľnyj vo svojom statuse odmietol tvrdenia ruského vedenia, podľa ktorého si Západ a Ukrajina priali, aby vzbura vagnerovcov prerástla do krviprelievania.



"Nie je to Západ ani opozícia, kto zostrelil ruské vrtuľníky nad Ruskom..., kto postavil Rusko na prah občianskej vojny," upozornil Navaľnyj, pričom vinu za daný stav pripísal Putinovi.



"Je to on (Putin), kto osobne omilostil všetkých týchto odsúdencov, ktorí sa vydali zabiť (ministra obrany Sergeja) Šojgua a či koho ešte ďalšieho".



Navaľnyj poukázal aj na to, že keď sa vojenské konvoje vyslané Prigožinom vydali na cestu do Moskvy, na stranu Putina sa nikto nepostavil a neprejavilo sa žiadne zomknutie sa národa, ako to ruský prezident tvrdil v príhovoroch po vagnerovskej vzbure.



Ruský politik ďalej konštatuje, že zatiaľ nie je jasné, akú popularitu má Prigožin a jeho názory medzi vojakmi ruskej armády. Predpokladá však, že Putin je v armáde populárny ešte menej - prinajmenšom v jednotkách aktívne sa zúčastňujúcich na bojoch.



Navaľnyj však súčasne uvádza: "Dnes jasne chápeme: skupina Putinových stúpencov je pripravená kedykoľvek začať vojnu proti komukoľvek. Preto je nesmierne dôležité pamätať na to, že každá postputinovská transformácia musí zahŕňať slobodné voľby."



"Je to očividné, ale napriek tomu to treba opakovať. Nie demokracia, ľudské práva a parlament spôsobujú, že vláda je slabá a vedie k nepokojom. Sú to diktátori a uzurpovanie moci, ktoré vedú k neporiadku, slabej vláde a chaosu. Vždy," uvádza sa v Navaľného vyhlásení na sociálnych sieťach.