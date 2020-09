Navaľnyj potvrdil špekulácie, že ho v nemocnici navštívila Merkelová

Moskva 28. septembra (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v pondelok potvrdil, že počas jeho hospitalizácie v berlínskej nemocnici Charité ho navštívila nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informovala o tom agentúra AFP.



"Som veľmi vďačný kancelárke Merkelovej za to, že ma navštívila v nemocnici. Toto stretnutie by som však nenazval 'tajným', išlo skôr o súkromné stretnutie, ktoré sa nieslo v rodinnej atmosfére," napísal na Twitteri Navaľnyj.



O "tajnej" návšteve písal v nedeľu večer na svojej webovej stránke nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel, ktorý ju zároveň označil za neobvyklé gesto solidarity spolkovej kancelárky s ruským opozičným politikom.



Navaľného prepustili v utorok z berlínskej nemocnice Charité. V nemeckej metropole bol hospitalizovaný od 22. augusta. Letecky ho tam previezli zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho hospitalizovali 20. augusta po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Rusko stále popiera svoju účasť na pokuse o otravu Navaľného. Médiá lojálne vláde, ale aj hovorcovia ministerstiev namiesto toho stále prichádzajú s novými teóriami o útoku na Navaľného. Podľa jednej z nich Navaľnyj nebol otrávený na území Ruska, ale až v Nemecku.