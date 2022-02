Navaľnyj prirovnal kroky Ruska k invázii ZSSR do Afganistanu

Moskva 22. februára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v utorok kritizoval rozhodnutie Ruska uznať samozvané republiky v ukrajinskom Donbase ako nezávislé a suverénne štáty. Navaľnyj ho prirovnal k vyslaniu Sovietskej armády do Afganistanu.



Ako Navaľnyj napísal na sociálnych sieťach, v pondelok sledoval prenos zo "zasadnutia (ruskej)Bezpečnostnej rady", ktoré označil za "zhromaždenie senilov a zlodejov".



Pred očami mu podľa vlastných slov vyvstala spomienka na podobné zasadnutie "nomenklatúrnych senilov" z politbyra ústredného výboru komunistickej strany ZSSR, "ktorí v podstate rovnakým spôsobom - len tak z rozmaru, predstavujúc si seba samých ako geopolitikov na veľkej šachovnici - prijali rozhodnutie vyslať sovietskych vojakov do Afganistanu".



Navaľnyj konštatoval, že vtedajší sovietski aj súčasní ruskí vodcovia "potrebujú len jedno: odvrátiť pozornosť obyvateľov Ruska od skutočných problémov – ekonomického rozvoja, rastúcich cien, panujúceho bezprávia".



Samotného Vladimira Putina označil Navaľnyj za "pomäteného".



Vyzval čitateľov svojho príspevku, aby si slovo "Ukrajina" v Putinovom prejave nahradili slovami "Kazachstan", "Bielorusko", "Pobaltie", "Azerbajdžan", "Uzbekistan" či dokonca "Fínsko". "A zamyslite sa nad tým, kam sa geopolitické myslenie tohto senilného dedka bude uberať," apeloval Navaľnyj.



Pripomenul, že vstup sovietskych vojsk do Afganistanu sa skončil pre ZSSR zle. Agresia proti Ukrajine by sa skončila zle pre Rusko, domnieva sa Navaľnyj.



Dodal, že Afganistan bol zničený, "no smrteľnú ranu dostal aj Sovietsky zväz". Navaľnyj upozornil, že "Putinovou vinou teraz môžu zomrieť stovky a v budúcnosti desaťtisíce Ukrajincov a ruských občanov". Podľa neho Putin "nedovolí Ukrajine, aby sa rozvíjala, zatiahne ju do močiara, ale rovnakú cenu zaplatí Rusko".



"Bojovať za Rusko, zachrániť ho, znamená bojovať za odstránenie Putina a jeho kleptokratov od moci. No a teraz to znamená aj ten banálny boj za mier,“ deklaroval Navaľnyj.



Upozornil tiež, že vo spravodajstve ruských federálnych TV kanálov nie sú už o Rusku žiadne správy. "Doslova. Od začiatku do konca je to len Ukrajina - USA - Európa".



Navaľnyj túto situáciu komentoval, že "senilom a zlodejom už holá propaganda nestačí. Krvičky sa im zažiadalo. Zachcelo sa im maketky tankov presúvať na mape bojových operácií".