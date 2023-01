Navaľnyj prisľúbil, že bude pokračovať v boji proti Kremľu

Londýn 18. januára (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v utorok využil druhé výročie svojho zadržania na to, aby zopakoval svoj prísľub, že bude pokračovať v opozícii voči Kremľu. Jeho rodina a spojenci začali kampaň za jeho prepustenie z väzenia, informovala agentúra Reuters.



"Naša nešťastná, utrápená vlasť musí byť zachránená. Bola vydrancovaná, zranená, vtiahnutá do agresívnej vojny a premenená na väzenie, ktoré riadia tí najbezohľadnejší a najpodlejší darebáci," napísal Navaľnyj v liste.



Zdôraznil následne: "Akýkoľvek odpor voči tomuto gangu – akokoľvek symbolický v mojej súčasnej obmedzenej kapacite – je dôležitý."



Dodal, že je plnoprávnym občanom a preto má právo spájať sa s tými, ktorí zmýšľajú rovnako, a vykonávať politické aktivity. Podľa jeho názoru ľudí ako on a jeho spolupracovníci a sympatizanti je "veľa, určite viac ako skorumpovaných sudcov, falošných propagandistov a kremeľských zlodejov."



Avizoval, že vo svojom boji proti súčasnému vedeniu vytrvá a nabádal všetkých rovnako zmýšľajúcich, aby sa tiež nenechali odradiť.



Podľa Reuters je Navaľnyj najznámejším z mála zostávajúcich opozičných politikov v Rusku. Stúpencov si získal opakovanými investigatívnymi vyšetrovaniami, ktoré mali preukázať, že vládnuca elita sa štedro obohacuje na úkor štátu.



Kremeľ bol dokonca v roku 2021 nútený poprieť, že prezident Vladimir Putin je vlastníkom paláca pri Čiernom mori, ako to tvrdil Navaľnyj vo videu so 125 miliónmi zhliadnutí zverejnenom na strímovacej platforme YouTube.



Reuters pripomenul, že Putin sa o Navaľnom zmieňuje len veľmi zriedka a nikdy nie menom.



Navaľnyj - právnik, ktorý sa stal aktivistom, - bol v súdnych procesoch po svojom zadržaní pred dvomi rokmi v dvoch samostatných prípadoch podvodu odsúdený na 11 a pol roka väzenia a jeho protikorupčná organizácia bola zakázaná ako extrémistická. Navaľnyj tvrdí, že tieto kauzy boli vykonštruované s cieľom umlčať ho.



Navaľného dcéra Daša v utorok vystúpila vo videoklipe, ktorým spustila kampaň za oslobodenie svojho otca. Ten je podľa nej opakovane a nespravodlivo väznený v trestnej cele za svoj ostrý nesúhlas s vojnou rozpútanou Ruskom na Ukrajine.



Prízvukovala, že jej otec "sa nebojí a neprestane bojovať". "Môj otec je nevinný človek a zaslúži si byť na slobode," apelovala Navaľná.



Ruská federálna väzenská služba (FSIN) v minulosti obhajovala podmienky zadržiavania Navaľného. Príslušné justičné orgány v Rusku tiež tvrdia, že jeho odsúdenie na trest odňatia slobody je právne v poriadku.



Štyridsaťšesťročného Navaľného zatkli presne pred dvoma rokmi, keď sa vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z otravy smrtiacou nervovoparalytickou látkou zo sovietskych čias, ktorá bola podľa neho a niektorých západných krajín pokusom o atentát. Kremeľ svoju účasť poprel.