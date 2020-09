Navaľnyj sa chce po uzdravení vrátiť do Ruska

Berlín 15. septembra (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý sa v Berlíne lieči z následkov údajnej otravy, sa po uzdravení plánuje vrátiť naspäť do Ruska a pokračovať vo svojej práci. Experti v Nemecku a ďalších európskych krajinách dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok.



"(Navaľnyj) nemá v úmysle zostať v exile v Nemecku. Chce sa vrátiť domov do Ruska a pokračovať vo svojej práci," uviedol v pondelok pre noviny New York Times nemenovaný nemecký bezpečnostný predstaviteľ.



Podľa jeho slov je Navaľnyj už plne pri vedomí, uvedomuje si, čo sa mu stalo, v akom je stave a kde sa nachádza.



Absolvoval už rozhovor s predstaviteľom nemeckej prokuratúry, počas ktorého vyjadril nesúhlas s tým, aby bola do vyšetrovania celého prípadu zapojená Moskva. Navaľnyj by sa podľa vlastných slov na takomto vyšetrovaní odmietol podieľať, uviedol citovaný zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.



Alexej Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v berlínskej súkromnej nemocnici Charité, kam ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Predstavitelia nemocnice v pondelok oznámili, že pacientov stav sa už zlepšil: po prebudení z umelého spánku a odpojení z pľúcnej ventilácie už dokáže vstať z postele a byť nakrátko mimo nej.



V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, v ktorom sa viezol - počas letu do Moskvy mu totiž prišlo nevoľno a následne upadol do kómy.



Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že vodca ruskej opozície Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. V pondelok vláda v Berlíne oznámila, že jej zistenia potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.



Kremeľ vyjadruje ochotu spolupracovať s Nemeckom na vyšetrovaní celého prípadu. Podľa neho však neexistujú dôkazy, že by bol Navaľnyj skutočne otrávený. Naznačujú pritom rôzne alternatívne vysvetlenia Navaľného zdravotného stavu vrátane poruchy metabolizmu či predávkovania sa drogami.



Moskva pritom dôrazne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za Navaľného stav a obvinenia, že sa podieľala na pokuse o vraždu tohto prominentného kritika Kremľa. Nemecko a ďalšie krajiny od Moskvy požadujú, aby pomohla celú záležitosť objasniť.