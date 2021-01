Navaľnyj sa chce vrátiť do Ruska v nedeľu

Moskva 13. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý obviňuje Kremeľ zo svojho otrávenia, sa plánuje vrátiť do Moskvy v nedeľu 17. januára. Vyplýva to z jeho stredajšieho oznámenia, o ktorom informovali agentúry DPA a AFP.



Navaľnyj sa od augusta zotavuje v Nemecku z otrávenia nervovoparalytickou látkou novičok. V stredu uviedol, že návrat do vlasti nebol preňho nikdy otázny, pretože by sám Rusko nikdy neopustil - skončil totiž v Nemecku len preto, že sa ho pokúsili zabiť.



"Prežil som. A teraz (ruský prezident Vladimir) Putin, ktorý dal príkaz na moje zavraždenie... hovorí svojim poskokom, aby urobili všetko pre to, aby som sa nevrátil," napísal opozičný líder na Instagrame. Dodal, že si zarezervoval letenku do Ruska na let spoločnosti Pobeda na 17. januára.



Navaľnyj tvrdí, že za jeho otrávením z augusta stálo "vražedné komando" ruskej spravodajskej služby FSB, konajúce na pokyn prezidenta Putina. Rusko zapletenie do prípadu popiera a žiada aj od Nemecka dôkazy o otrave ako podmienku začatia vyšetrovania.



Ruské úrady medzitým zvyšujú tlak na Navaľného. Len v utorok bola zverejnená informácia, že Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) požiadala moskovský súd, aby rozhodol o Navaľného väzobnom stíhaní za údajné porušenie podmienok svojho podmienečného trestu.



FSIN Navaľného koncom decembra písomne vyzvala, aby splnil tieto podmienky a prihlásil sa osobne ruským orgánom, inak mu bude hroziť zadržanie. Prípad sa týka politikovho odsúdenia za údajne priestupky z roku 2014. Navaľnyj v reakcii uviedol, že podmienečný trest vypršal už vlani 30. decembra.



Kritika Kremľa Navaľného vyšetrujú okrem toho pre obvinenia z podvodu. Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) tvrdí, že spolu s ďalšími osobami použil na "osobné účely" v prepočte 3,9 milióna eur, ktoré darcovia poskytli jeho fondu na boj proti korupcii. Navaľnyj to odmieta.