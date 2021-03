Občianska monitorovacia komisia popiera Navaľného sťažnosti na väzenie

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý si vo väzení odpykáva trest odňatia slobody, sa nesťažuje na podmienky zadržania v nápravnom tábore č. 2 (IK-2) v meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti. Podľa ruského denníka Kommersant to vyhlásil Viačeslav Kulikov, predseda Občianskej monitorovacej komisie (ONK) pre túto administratívnu oblasť.



Samotný Navaľnyj pritom v pondelok v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Instagram uviedol, že je väznený v "skutočnom koncentračnom tábore". "Musím priznať, že ma ruský väzenský systém dokázal prekvapiť. Netušil som, že je možné vytvoriť 100 kilometrov od Moskvy skutočný koncentračný tábor," napísal Navaľnyj.



Vo väzení podľa neho vládne strach a z napätia v správaní sa väzňov usudzuje, že tam dochádza aj k šikanovaniu. Spresnil, že on sám zatiaľ nebol vystavený násiliu.



Kulikov uviedol, že návšteva tímu ONK súvisela s uverejnením "skreslených informácií o podmienkach zadržania v niektorých médiách a na sociálnych sieťach". Jeho tím sa s Navaľným vo väzení stretol a požiadal ho o zhodnotenie podmienok v tábore IK-2. Navaľnyj sa podľa neho nesťažoval. Na margo jeho príspevku na sociálnych sieťach Kulikov uviedol, že "chápeme, že práve prišiel do (väzenskej) inštitúcie a prechádza obdobím adaptácie".



Navaľnyj skončil v IK-2 po tom, čo súd v Moskve vyhovel Federálnej službe pre výkon trestu (FSIN), ktorá žiadala zmeniť podmienečný trest vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienčený trest odňatia slobody. Po započítaní obdobia, ktoré Navaľnyj strávil vo vyšetrovacej väzbe a domácom väzení, si musí odsedieť dva a pol roka.



Neskôr iný súd vyrubil Navaľnému pokutu vo výške 850.000 rubľov za ohováranie veterána druhej svetovej vojny, ktorý účinkoval v reklamnom spote v rámci kampane na podporu zmien a doplnení ústavy. Nimi sa okrem iného prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvára možnosť zostať vo funkcii až do roku 2036.



Komisie ONK pôsobia v 85 regiónoch Ruskej federácie. Ich úlohou je monitorovanie dodržiavania ľudských práv v miestach núteného zadržiavania ľudí, teda vo väzniciach, polepšovniach či záchytných táboroch pre ilegálnych migrantov.