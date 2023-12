Navaľnyj sa opäť sa neukázal na súde, nie je známe, kde sa nachádza

Moskva 12. decembra (TASR) - Miesto pobytu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v ruskom väzenskom systéme nie je stále známe. Oznámila to v utorok jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová s tým, že Navaľnyj sa opäť nezúčastnil prostredníctvom videospojenia na pojednávaní súdu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Navaľného spolupracovníci v pondelok uviedli, že nemajú správy o väznenom lídrovi ruskej opozície už šesť dní. V dohľadom čase sa pritom očakával jeho prevoz do tzv. špeciálnej trestaneckej kolónie s najvyšší stupňom stráženia.



Proces presunu väzňov železničnou dopravou cez rozsiahle územie Ruska môže trvať celé týždne. Právnici ani rodina väzňa nemajú v tomto čase, až kým nedorazí do svojho cieľa, prístup k informáciám, kde sa väzeň nachádza a ako sa má. Nie je však jasné, či Navaľného v súčasnosti prevážajú.



Jarmyšová v pondelok podvečer na sociálnych sieťach napísala, že vo väznici IK-6 v obci Melechovo vo Vladimírskej oblasti už Navaľného ako svojho väzňa "nevedú". Doplnila, že vedenie väzenského tábora s osobitným režimom IK-7, kam odsúdeného politika podľa domnienok mohli previezť, tvrdí, že Navaľnyj nie je ani tam.



Navaľnyj sa mal v pondelok zúčastniť prostredníctvom videospojenia na súdnom pojednávaní. Správa väznice ako dôvod jeho nepripojenia sa uviedla problémy s elektrinou.



"Dnes (v utorok) Alexej opäť nepredstúpil cez videospojenie pred súd, no dnes už nikto nehovorí nezmysly o nehode s elektrinou," uviedla Jarmyšová na sociálnej sieti X.



"Nemáme v úmysle a ani možnosť sledovať osudy väzňov a proces ich pobytu v príslušných zariadeniach," uviedol pre ruské médiá v reakcii na otázku o mieste pobytu Navaľného hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Opozičného politika a kritika Kremľa Navaľného zadržali v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ktorý to poprel.



Navaľného po zadržaní odsúdili na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného trestu. Neskôr dostal ďalších deväť rokov za spreneveru a pohŕdanie súdom. Začiatkom augusta ho moskovský súd odsúdil na 19 rokov odňatia slobody pre extrémizmus.



Navaľnyj zmizol v čase, keď sa v Rusku začína volebná kampaň pred marcovými voľbami. Očakáva sa, že ruský prezident Vladimir Putin v nich získa ďalší šesťročný mandát.