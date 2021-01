Navaľnyj spísal zoznam Rusov, na ktorých by Západ mal uvaliť sankcie

Moskva 20. januára (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vypracoval zoznam ôsmich Rusov, na ktorých by Západ podľa jeho názoru mal cielene uvaliť sankcie.



Ako v stredu informoval spravodajský portál Meduza.io, na zozname sú miliardári Ališer Usmanov a Roman Abramovič, ale aj známy televízny moderátor Vladimir Soloviov.



Ocitli sa tam i minister poľnohospodárstva Dmitrij Patrušev, ktorý je synom predsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaja Patruševa; predseda štátnej investičnej korporácie VEB Igor Šuvalov; šéf štátom kontrolovanej banky VTB Andrej Kostin; námestník šéfa VTB Denis Bortnikov, ktorý je synom riaditeľa ruskej tajnej služby FSB Alexandra Bortnikova; a minister zdravotníctva Michail Muraško.



Tento zoznam Navaľnyj vypracoval niekoľko dní pred svojím odchodom z Nemecka, kde sa liečil po pokuse o vraždu spáchanom pomocou nervovoparalytickej vlády novičok.



Navaľného zoznam zverejnil v stredu jeho spolupracovník Vladimir Ašurkov, informoval portál Meduza.io.



Ašurkov vysvetlil, že keď mu Navaľnyj dával tento zoznam, nemalo to nič spoločné s jeho návratom z Nemecka do Ruska.



"Očakával, že na tento zoznam upozorním západné vlády," uviedol Ašurkov. Dodal, že vzhľadom na Navaľného zatknutie a "hrozbu, že bude uväznený na mnoho rokov" sa teraz rozhodol, "že bude najlepšie zoznam zverejniť".



Navaľnyj už v novembri roku 2020 vo svojom vystúpení v Európskom parlamente vyzval Európsku úniu, aby uvalila cielené sankcie na ruských miliardárov.



"Zatiaľ nevidíme žiadne pokusy bojovať proti nim," kritizoval Navaľnyj. Vyhlásil, že keď "Usmanov, Abramovič v Rusku budú vedieť, že ich v Európe nechcú, v uliciach ruských miest vypuknú oslavy". Navaľnyj týmto vyhlásením reagoval na otázku, ako je možné obyvateľov Ruska presvedčiť, že sankcie, ktoré EÚ uvalila na fyzické a právnické osoby v Rusku, nie sú namierené proti občanom Ruskej federácie.