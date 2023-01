Navaľnyj tvrdí, že ho vo väzení úmyselne nakazili a nechcú ho liečiť

Moskva 12. januára (TASR) - Väznený kritik Kremľa Alexej Navaľnyj na stredajšom súdnom pojednávaní povedal, že má horúčku a ďalšie príznaky chrípky. Vedenie väznice mu však podľa jeho slov odmieta poskytnúť nemocničnú liečbu, ba dokonca aj základné lieky, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie Navaľného tímu.



"Nie som hospitalizovaný, hoci som o to požiadal," povedal Navaľnyj počas stredajšieho pojednávania s tým, že naďalej zostáva v trestnej cele, kde si od 31. decembra odpykáva 15-dňový trest za malé porušenie väzenského denného režimu.



Navaľnyj taktiež požiadal, aby sa s ohľadom na jeho chorobu rokovanie súdu odložilo. Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová neskôr AFP povedala, že súd tejto požiadavke vyhovel.



Alexej Navaľnyj už pretým informoval, že je na cele s mužom nakazeným chrípkou. Väzenské úrady pritom obvinil, že chorého spoluväzňa proti nemu zámerne použili ako "biologickú zbraň", aby ho infikovali. Vo vedľajšej cele je podľa Navaľného zase "duševne chorý" trestanec, ktorý "v noci zavíja".



Navaľného manželka Julija obvinila zriadencov väznice IK-6 vo Vladimírskej oblasti, kde si jej manžel odpykáva trest, z toho, že ho "mučia". "Ste ľudia? Máte rodičov a deti, ktoré vás doma čakajú, keď prichádzate práce. Na čo myslíte? Ako sa vám žije, tešíte sa z toho, že ste úmyselne nakazili človeka, neliečite ho a nedáte mu žiadne lieky," napísala na Instagrame.



Navaľného tím tvrdí, že želaním Kremľa je, aby Navaľnyj zomrel vo väzení. "Putin sa stále pokúša zabiť Navaľného, avšak tichším a pomalším spôsobom v porovnaní s (predošlou) otravou novičokom," uviedol na Instagrame.



Stovky ruských lekárov sa v uplynulých dňoch obránili na vedenie ruského štátu s otvoreným listom so žiadosťou, aby prestalo so šikanovaním a mučením Navaľného a poskytlo mu adekvátnu zdravotnú starostlivosť, pripomína AFP.



Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov Kremľa, v roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou novičok. Z tohto činu obvinil ruské orgány, Kremeľ však akúkoľvek zodpovednosť - ako je obvyklé v podobných prípadoch - poprel.



Začiatkom roka 2021 sa vrátil do Ruska, kde ho zadržali priamo na letisku a následne začali stíhať.



Najprv mu súd v kauze Yves Rocher zmenil podmienečný trest na 2,5-ročný nepodmienečný a krátko nato bol v prípade urážky na cti voči veteránovi odsúdený na zaplatenie pokuty a v prípade údajného podvodu a urážky sudcu dostal ďalších deväť rokov väzenia. Oba prípady považuje Navaľnyj, jeho priaznivci aj Západ za politicky motivované.