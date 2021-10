Navaľnyj: Udelenie Sacharovovej ceny je pre mňa poctou

Moskva 21. októbra (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vo štvrtok na sociálnej sieti uviedol, že je "poctený" Sacharovovou cenou za slobodu myslenia, ktorú mu v stredu udelil Európsky parlament. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nie je to len pocta, ale aj veľká zodpovednosť," uvádza sa na Navaľného twitterovom účte, ktorý spravuje jeho tím. "Som veľmi vďačný Európskemu parlamentu za to, že našu prácu tak vysoko ocenil. Naďalej budeme robiť všetko, čo je v našich silách," dodal.



"Som len jedným z mnohých, ktorí bojujú proti korupcii, pretože ju považujem nielen za príčinu chudoby a úpadku štátov, ale aj za hlavné ohrozenie ľudských práv," uviedol Navaľnyj.



AFP pripomína, že Navaľnyj tento rok v novinách The Guardian a Le Monde zverejnil článok, v ktorom vlády západných krajín vyzval k boju proti korupcii, ktorá je podľa neho celosvetovým problémom.



Moskva predtým uviedla, že rozhodnutie EP o udelení Sacharovovej ceny Navaľnému nerešpektuje. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že toto rozhodnutie "značne devalvuje význam" slovného spojenia "sloboda myslenia".



Sacharovovu cenu za slobodu myslenia s finančnou odmenou 50.000 eur udeľuje Európsky parlament od roku 1988 jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré mimoriadne prispeli k boju za ľudské práva vo svete. Navaľnyj "preukázal veľkú odvahu vo svojom úsilí prinavrátiť ruskému ľudu slobodu voľby," povedala pri ohlásení tohtoročného laureáta fínska europoslankyňa Heidi Hautalová.



Navaľnyj, najznámejší domáci oponent ruského prezidenta Vladimira Putina, je za mrežami od polovice januára – od svojho návratu do Ruska z liečenia v Nemecku, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Vo väzení si má odsedieť dva a pol roka za údajnú spreneveru.