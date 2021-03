Navaľnyj vo väzení trpí zdravotnými problémami, tvrdia jeho právnici

Moskva 24. marca (TASR) - Zdravotný stav ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného sa vo väzení zhoršuje. Oznámili to v stredu jeho právnici, ktorí požadujú okamžitý prístup k svojmu klientovi, píše agentúra AFP.



Navaľnyj sa podľa svojej právničky Oľgy Michajlovovej nedávno začal sťažovať na silné bolesti chrbta a tento týždeň mu znecitlivela noha. Štyridsaťštyriročného Navaľného síce vyšetril neurológ, ten mu však nevysvetlil príčinu jeho zdravotných problémov a predpísal mu len bežný ibuprofen, priblížila právnička.



Podľa Michajlovovej jej vedenie väzenského zariadenia neumožnilo stretnúť sa s Navaľným.



"Nevieme, kde sa Alexej Navaľnyj nachádza a prečo ho skrývajú pred jeho právnikmi" napísal na Facebooku Navaľného blízky spolupracovník Leonid Volkov. Podľa Marije Pevčich, ktorá vedie investigatívny tím v Navaľného nadácii FBK, je väznený politik v ohrození života.



"Myslíme si, že Navaľného život je v ohrození a vyžadujeme, aby bol jeho právnikom okamžite umožnený prístup k nemu," napísala Pevčich na Twitteri.



Ruské úrady 12. marca oznámili, že Alexeja Navaľného previezli do nápravného tábora č. 2 (IK-2) v meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti.



Navaľnyj, ktorý je najvýraznejším oponentom prezidenta Vladimira Putina, bol 17. januára uväznený po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Vo februári mu zmenili pôvodne podmienečný trest väzenia vynesený v kauze údajnej sprenevery na nepodmienečný.



Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v cele predbežného zadržania a v domácom väzení, si bude musieť vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Navaľného zatknutie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov, ktoré vytiahli do ulíc desaťtisíce ľudí. Úrady zadržali asi 11.000 z nich, mnohí dostali pokutu alebo trest odňatia slobody v rozmedzí od sedem do 15 dní. Ruskí predstavitelia odmietli požiadavky USA a Európskej únie na oslobodenie Navaľného a zastavenie represií voči jeho podporovateľom.