Navaľnyj vyhlásil hladovku, žiada adekvátnu lekársku starostlivosť

Moskva 31. marca (TASR) - Väznený kritik ruskej vlády Alexej Navaľnyj vyhlásil v stredu hladovku, ktorá podľa neho potrvá, kým mu neposkytnutú náležitú lekársku starostlivosť pre pretrvávajúce bolesti chrbta a necitlivosť nôh. Informovala o tom agentúra AFP.



Minulý týždeň 44-ročný opozičný politik Navaľnyj, ktorý si odpykáva dvaapolročný trest v trestaneckej kolónii východne od Moskvy, uviedol, že spomínané zdravotné problémy mu spôsobuje zaseknutý nerv.



"Držím hladovku a požadujem, aby sa dodržiavali zákony a aby ma mohol navštíviť lekár," napísal Navaľnyj na sociálnej sieti Instagram.



Navaľnyj minulý štvrtok podal dve formálne sťažnosti. V jednej z nich poukázal na to, že je vystavený aj spánkovej deprivácii, keďže ho ako väzňa s údajnými sklonmi k úteku každú hodinu v noci dozorcovia budia. Navaľnyj prirovnal túto situáciu k mučeniu. Ruská väzenská služba však označila Navaľného stav za uspokojivý.



Navaľného, najvýraznejšieho oponenta prezidenta Vladimira Putina, vzali do väzby 17. januára ihneď po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Vo väzení si odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z pôvodného podmienečného na nepodmienečný.



Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov. Bezpečnostné zložky zadržali asi 11.000 ich účastníkov, pričom mnohým udelili pokutu alebo tresty odňatia slobody od sedem do 15 dní.



Zásahy ruských bezpečnostných zložiek i justície voči Navaľnému i jeho podporovateľom vyvolali v zahraničí veľkú kritiku.