Navaľnyj vyzýva Rusov k protestom proti invázii na Ukrajinu

Policajti zatýkajú ženu počas akcie proti ruskému útoku na Ukrajinu, v Moskve 27. februára 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 2. marca (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj prostredníctvom sociálnej siete Twitter vyzval v stredu obyvateľov Ruska, aby každý deň usporiadali protesty voči ruskej invázii na Ukrajinu. Apeloval na to, že Rusko nesmie byť "", ktorí "" narážajúc na šéfa Kremľa Vladimira Putina." uviedol vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri. Rusov vyzval, aby sa nebáli toho, že sa za účasť na protivojnových demonštráciách dostanú do väzenia. "" uviedol." vyzval. "" dodal v rozsiahlom príspevku." zdôraznil Navaľnyj." povedal na margo krokov Putina, ktorý v nedeľu nariadil armáde, aby uviedla tzv. odstrašujúce, teda jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti.Navaľnyj už 24. februára, keď ruský prezident Putin spustil vojenskú operáciu na Ukrajine, kritizoval, že táto vojna má "" a v skutočnosti povedie len k ďalšiemu schudobneniu. Tých, ktorí vojenský konflikt na Ukrajine rozpútali, označil Navaľnyj počas minulotýždňového súdneho procesu v nápravnovýchovnom tábore vo Vladimirskej oblasti za "".Navaľnyj – jeden z najvýraznejších Putinových oponentov – bol uväznený vlani po tom, ako sa vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil po otrave bojovou látkou typu novičok. Moskva odmietla, že by bola do tohto činu akokoľvek zapojená.Podľa ľudskoprávnej skupiny OVD-Info, ktorá v Rusku sleduje protesty a zatýkania, bolo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v Rusku na protivojnových demonštráciách zadržaných približne 6000 ľudí.