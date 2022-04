Navaľnyj vyzval uvaliť sankcie na ruských novinárov

Moskva/Londýn 5. apríla (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vo svojom príspevku zverejnenom v utorok na sociálnych sieťach kritizoval spôsob, akým ruské federálne televízie informujú o násilí spáchanom na civilistoch v ukrajinskom meste Buča. Informovalo o tom ruské vysielanie britskej stanice BBC.



Kyjev a Západ zo zodpovednosti za násilnosti v Buči vinia Rusko. Moskva však tieto obvinenia rozhodne odmieta a tvrdí, že ide o provokáciu a že fotografie a videá z Buče sú falzifikáty.



Navaľnyj na Twitteri napísal, že o tragédii v Buči sa dozvedel zo správ na Prvom kanáli ruskej televízie. "Neviete si predstaviť obludnosť lži na federálnych kanáloch," kritizoval.



Uviedol, že moderátor na margo udalostí v Buči vyhlásil, že túto provokáciu pripravovalo NATO "dlhodobo a na najvyššej úrovni". Podľa moderátora to potvrdzuje to aj fakt, že prezident USA Joe Biden nedávno označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "mäsiara".



Moderátor následne vyzval divákov, aby porovnali výslovnosť anglického slova "butcher" (mäsiar) s názvom ukrajinského mesta Buča.



"Takto bolo západné publikum pripravené na túto provokáciu na podvedomej úrovni," tvrdil moderátor podľa Navaľného, ktorý priznal, že by tomu neveril, keby to sám nevidel a nepočul.



Navaľnyj dodal, že takéto klamstvá na ruských federálnych kanáloch dokážu byť presvedčivé pre tých, ktorí nemajú prístup k iným zdrojom informácií.



Propagandisti podľa Navaľného "vytvárajú (takú) verejnú mienku, ktorá už Putinovi nielen dovoľuje páchať vojnové zločiny, ale ich od neho vyžaduje".



Podľa Navaľného by sa s vojnovými štváčmi malo zaobchádzať ako s vojnovými zločincami. Vyzval uvaliť sankcie na všetkých - "od šéfredaktorov cez moderátorov talkshow až po redaktorov spravodajstva".



Mediálny holding NMG, ktorý má podiel "na tomto aparáte lží", podľa Navaľného údajne patrí Putinovi a aj preto mu formálne šéfuje Putinova milenka Alina Kabajevová.