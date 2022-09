Navaľnyj vyzýva na účasť na septembrových voľbách v ruských regiónoch

Moskva 6. septembra (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v utorok vyzval na účasť vo voľbách, ktoré sa v regiónoch Ruska budú konať 11. septembra.



Navaľného najnovšiu výzvu z väzenia zverejnil v utorok jeho tím na jeho stránke na Facebooku.



Konštatoval v nej, že po tom, ako Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine, sa v Rusku opäť začala diskusia, či vôbec má zmysel ísť voliť.



Vo výzve Navaľnyj svojich prívržencov presviedča, že to zmysel má, lebo "podstata sa nezmenila: (šéf Kremľa Vladimir) Putin vládne - a dokázal vyvolať zločinnú vojnu, spolieha sa na represiu, kontrolu súdnictva, propagandu a stranu Jednotné Rusko, ktorá ovláda všetky zastupiteľstvá v krajine.



Väznený opozičný politik argumentuje, že "akákoľvek akcia zameraná na oslabenie ktoréhokoľvek z prvkov" putinovského systému "je správna a (podniknúť ju) je občianskou povinnosťou".



"Váš hlas nie je len príležitosťou zvoliť opozičného kandidáta, ale aj najjednoduchším spôsobom, ako protestovať proti vojne" rozpútanej na Ukrajine Putinom, píše sa vo výzve.



Navaľnyj v tejto súvislosti pripomenul možnosť využiť aplikáciu Chytré hlasovanie, ktorú pred rokmi vytvoril jeho tím.



Podstata takéhoto hlasovania spočíva v tom, že aplikácia voličovi v jeho volebnom obvode odporučí kandidáta, ktorý má potenciál poraziť kandidáta vládnej strany Jednotné Rusko.



Táto aplikácia však počas nadchádzajúcich volieb funguje len v Moskve, kde sa od 9. do 11. septembra uskutočnia komunálne voľby. Navaľného tím moskovským voličom odporúča vhodných kandidátov na základe ich postoja k vojne na Ukrajine.



Spomenul prípady pre Kremeľ "nevhodných kandidátov" - z radov opozície a dokonca aj umiernených či konštruktívnych kritikov, ktorým príslušné ruské - a moskovské - úrady neumožnili uchádzať sa o hlasy voličov v nadchádzajúcich voľbách.



Uviedol však súčasne, že napr. v Moskve je na kandidátnych listinách "stále veľa dobrých ľudí, z ktorých môžeme vy a ja urobiť poslancov".



V iných regiónoch, kde využitie Chytrého hlasovania nebude možné, Navaľnyj vyzval hlasovať tak, aby voliči pomohli "nie až takým dobrým kandidátom" a poškodili "tým veľmi zlým", provládnym.



Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) vlani v auguste, mesiac pred parlamentnými voľbami v Rusku, požiadala spoločnosti Google a Apple, aby zo svojich obchodov stiahli aplikáciu Navaľnyj, pretože podľa nej propaguje činnosť organizácií, ktoré sú v Rusku považované za extrémistické a zakázané.



Obe spoločnosti Kremľu vyhoveli, ale Navaľnyj vo svojej najnovšej výzve uvádza, že Chytré hlasovanie je opäť v ponuke Apple a Google i Telegramu a cez sieť VPN je v Rusku dostupná aj príslušná webová stránka.



Voľby vypísané na 11. septembra sa budú konať v 82 regiónoch krajiny. Vo viacerých regiónoch sa pritom bude hlasovať už od 9. septembra.



V 14 regiónoch sa budú konať priame voľby gubernátorov a parlament Adygejskej republiky zvolí prezidenta tohto subjektu Ruskej federácie. V šiestich regiónoch sa uskutočnia voľby do tamojších zákonodarných zborov. Budú sa konať aj voľby do mestských zastupiteľstiev 12 metropol subjektov Ruskej federácie, ako aj voľby do samosprávnych orgánov na rôznych úrovniach.