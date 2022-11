Navaľnyj žaluje väzenské zariadenie; dožaduje sa zimných topánok

Moskva 21. novembra (TASR) - Väznený líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj v pondelok oznámil, že podáva žalobu na väzenské zariadenie s najvyššou ostrahou, v ktorom je umiestnený, za to, že mu nedali zimné topánky po tom, čo teploty v Rusku klesli pod bod mrazu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Žalujem svoju kolóniu a dožadujem sa toho, aby mi boli poskytnuté zimné topánky," uviedol Navaľnyj na sociálnej sieti Twitter.



Tento kritik Kremľa si v súčasnosti odpykáva deväťročný trest v trestaneckej kolónii pri ruskom meste Vladmir, ktoré sa nachádza asi 230 kilometrov východne od Moskvy. V tejto oblasti klesla teplota v pondelok na -6 stupňov Celzia.



Podľa Navaľného sa vo väzení už celé týždne nosí zimné oblečenie, no dozorcovia mu odmietli dať zimné topánky. Nevhodné zimné oblečenie podľa Navaľného znamená, že si musí vybrať medzi tým, či pôjde von na prechádzku, alebo bude chorý.



"Môj dvor na cvičenie je betónová studňa pokrytá ľadom, ktorá je menšia ako moja cela. Vyskúšajte tam chodiť v jesenných topánkach," uviedol Navaľnyj s tým, že na prechádzku ísť musí, inak sa na čerstvý vzduch nedostane.



Navaľnyj z väzenia už skôr odsúdil vojnu Ruska na Ukrajine. V pondelok pritom uviedol, že dostal mnoho listov, v ktorých sa v tejto súvislosti píše o depresii a apatii, vyzval preto Rusov, aby zdvihli hlavu hore. "Ak ste živí, zdraví a na slobode, tak sa nemáte tak zle. Dopite svoje tekvicové latte a choďte spraviť niečo pre to, aby bolo Rusko bližšie k slobode," napísal.



Navaľnyj, ktorého meno odmieta ruský prezident Vladimir Putin na verejnosti vysloviť, je jediný ruský opozičný politik, ktorý v posledných rokoch dokázal podnieť v Rusku vznik protestov, píše AFP. Nedávno oznámil, že ho vo väznici umiestňujú na samotku.



Navaľnyj bol zadržaný vlani, keď sa vrátil z Nemecka, kde sa lieči z pokusu o otrávenie nervovoparalytickou látkou typu novičok, pripomína AFP.