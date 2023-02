Navaľnyj žiada, aby mal vo väzení životné podmienky ako iní väzni

Moskva/Praha 28. februára (TASR) - Ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová tvrdí, že od opozičného lídra Alexeja Navaľného dostala viac ako 50 sťažností na podmienky výkonu jeho väzenského trestu. Všetky ich údajne preverila prokuratúra a Federálna služba pre výkon trestu (FSIN).



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) to Moskaľkovová uviedla na pondelkovom brífingu bez toho, aby hovorila o výsledkoch týchto previerok, informuje TASR.



Navaľnyj sa práve v utorok pred súdom opäť domáha svojho práva na dôstojné životné podmienky za mrežami - tentoraz žiada, aby mal k dispozícii teplú vodu.



RFE/RL napísala, že Navaľnyj má momentálne k dispozícii len tri hrnčeky horúcej vody denne. Zvyšný prídel je "ľadová voda", ako sám uvádza.



Teplá voda je ešte v sprche, kam sa však Navaľnyj dostane len dvakrát do týždňa, informoval jeho právnik.



Pripomenul súčasne, že v roku 2017 bolo v Rusku prijaté nariadenie, podľa ktorého má byť teplá voda zavedená vo všetkých väzenských celách. Rovnaké pravidlá boli však schválené už v 80. rokoch 20. storočia.



Navaľnyj je vo väzení od februára roku 2021, pričom sa opakovane sťažuje na svoje životné podmienky. Jeho právnici a spolupracovníci v súvislosti s tým hovoria dokonca o mučení, dodala RFE/RL.



Podľa Navaľného ho dozorcovia vo väzniciach týrali tým, že mu prerušovali spánok, nebola mu poskytovaná lekárska pomoc, úmyselne ho umiestňovali do cely s väzňami trpiacimi rôznymi chorobami a nedodržiavajúcimi základnú osobnú hygienu. Bránili mu aj v kontaktoch s právnikmi a príbuznými.



Od vlaňajšieho augusta poslalo vedenie väzenského tábora IK-6 Navaľného až 11-krát do trestnej cely s rozmermi 2x3 metre. Prežil takto viac ako sto dní, čo sa odrazilo na jeho zdraví. Navaľného právnik uviedol, že jeho klientovi sa zhoršil zrak, má bolesti žalúdka a schudol sedem kilogramov.



Začiatkom februára sa objavila informácia, že Navaľnyj bol premiestnený do cely bunkového typu (PKT) na maximálne možné obdobie - šesť mesiacov. PKT je cela so sprísneným režimom väzby, kde sú odsúdení umiestňovaní za závažné porušenie príkazu dozorcu alebo väzenských pravidiel.



Proti Navaľnému sa vedie niekoľko vyšetrovaní, pričom je podozrivý aj z terorizmu a extrémizmu. Na základe súhrnu obvinení mu aktuálne hrozí, že vo väzení strávi približne 30 rokov.