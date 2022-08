Navaľnyj žiada rozsiahlejšie sankcie voči ruským oligarchom

Moskva 17. augusta (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v utorok žiadal systematické sankčné opatrenia voči ruským oligarchom podporujúcim ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vojenskú operáciu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kritik Kremľa Navaľnyj vo vyjadreniach na sociálnej sieti označil sankcie Západu prijaté voči Rusku za nedostatočné. Opatrenia USA, EÚ či Spojeného kráľovstva podľa neho zasiahli len 46 osôb zo zoznamu 200 najbohatších ľudí v Rusku, ktorý zverejnil magazín Forbes. "To mi nepripadá ako totálna vojna voči Putinovým oligarchom," uviedol.



Na sankčnom zozname EÚ podľa Navaľného ešte stále nie je šéf energetickej spoločnosti Gazprom Alexej Miller a ďalší oligarcha Roman Abramovič sa vyhýba americkým sankciám aj napriek tomu, že jeho spoločnosti dodávajú kov ruskému ministerstvu obrany.



"Žiadam všetkých voličov a zákonodarcov v EÚ, Spojenom kráľovstve, USA a Kanade, aby vytvárali nátlak na výkonnú zložku moci a prinútili ju prestať sa zapájať do demagógie a urýchlene prijať hromadné osobné sankcie voči Putinovým zlodejom," uviedol Navaľnyj, ktorého vyjadrenia sprostredkovala AFP. EÚ, USA a Británia by podľa neho mali zakázať vstup na svoje územie na 20 rokov každému, kto podporuje ruskú vojenskú ofenzívu na Ukrajine.



Navaľnyj si v súčasnosti odpykáva deväťročný trest v trestaneckej kolónii, ktorá sa nachádza blízko ruského mesta Vladimír. Líder ruskej opozície bol v marci tohto roka odsúdený na základe obvinení týkajúcich sa sprenevery, ktoré jeho spojenci označujú za politicky motivované.