Navaľnyj zverejnil náklady za svoj prevoz a hospitalizáciu v Berlíne

Berlín 15. októbra (TASR) - Výšku nákladov na letecký prevoz z Ruska do Nemecka, ako aj sumu potrebnú na hospitalizáciu v berlínskej nemocnici Charité zverejnil vo štvrtok ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj na svojom účte na sociálnej sieti Instagram. Informoval o tom týždenník Der Spiegel.



"Sľúbil som, že vám to poviem," napísal Navaľnyj na Instagrame s tým, že prevoz z Omska do Berlína stál 79.000 eur a zaplatil ho ruský podnikateľ Boris Zimin. Náklady na liečbu v nemocnici Charité predstavovali sumu 49.900 eur, ktorú vyrovnali podnikateľ Jevgenij Čičvarkin, ekonóm Sergej Alexašenko a IT-odborník Roman Ivanov.



Samotný Navaľnyj nemohol tieto účty zaplatiť, keďže v septembri boli na základe súdneho príkazu zmrazené jeho bankové účty. Exekútori navyše v čase, keď po otrave ležal v kóme v berlínskej nemocnici, zaistili aj jeho byt, ako vtedy uviedla jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová. Navaľnyj vo svojom príspevku na Instagrame doplnil, že nedošlo len k zmrazeniu jeho osobného účtu a účtu členov jeho rodiny, ale aj k zmrazeniu jeho podnikateľského účtu.



Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. Momentálne zostáva naďalej v Berlíne, kde podstupuje rehabilitačnú liečbu.



Nemecko a Francúzsko tvrdia, že za augustovú otravu Navaľného nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok je zodpovedné Rusko. V rozhovore pre Der Spiegel Navaľnyj už skôr uviedol, že za jeho otravou je ruský prezident Vladimir Putin. Moskva akýkoľvek podiel na Navaľného otrave popiera.



Ministri EÚ sa v súvislosti s pokusom o otravu kritika Kremľa Navaľného v stredu dohodli na uvalení sankcií na šesť osôb a jednu inštitúciu z Ruska. Sankcie zahŕňajúce zákaz vstupu do krajín EÚ a zmrazenie majetku majú nadobudnúť účinnosť vo štvrtok.