Navaľnyj zverejnil prvú fotografiu a vyjadrenie z nemocnice

Berlín 15. septembra (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa v utorok prvýkrát verejne vyjadril po tom, ako sa ho v auguste zrejme pokúsili otráviť nervovoparalytickou látkou novičok. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografiu z berlínskej nemocnice Charité, kde sa aktuálne zotavuje.



V sprievodnom príspevku uviedol, že už dýcha sám, bez pomoci prístrojov. "Ešte stále takmer nič nemôžem robiť, avšak včera som dokázal celý deň dýchať sám. Úplne sám," napísal Navaľnyj v ruštine.



Na zverejnenej fotografii vidno Navaľného, ako sedí na nemocničnej posteli v spoločnosti svojej manželky a dvoch detí.



Alexej Navaľnyj je hospitalizovaný v berlínskej súkromnej nemocnici Charité, kam ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Predstavitelia nemocnice už v pondelok oznámili, že sa pacientov stav už zlepšil: po prebudení z umelého spánku a odpojení z pľúcnej ventilácie už dokáže vstať z postele a byť nakrátko mimo nej.



V Omsku Navaľného hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, v ktorom sa viezol - počas letu do Moskvy mu totiž prišlo nevoľno a následne upadol do kómy.



Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že vodca ruskej opozície Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. V pondelok vláda v Berlíne oznámila, že jej zistenia potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.



Kremeľ vyjadruje ochotu spolupracovať s Nemeckom na vyšetrovaní celého prípadu. Podľa neho však neexistujú dôkazy, že by bol Navaľnyj skutočne otrávený. Naznačujú pritom rôzne alternatívne vysvetlenia Navaľného zdravotného stavu vrátane poruchy metabolizmu či predávkovania sa drogami.



Moskva pritom dôrazne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za Navaľného stav a obvinenia, že sa podieľala na pokuse o vraždu tohto prominentného kritika Kremľa. Nemecko a ďalšie krajiny od Moskvy požadujú, aby pomohla celú záležitosť objasniť.