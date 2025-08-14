< sekcia Zahraničie
Navarro: USA pravdepodobne zavedú clá na dovoz liekov
Podľa Navarra je „jasné, že máme krízu národnej bezpečnosti“, keďže USA sú závislé od zahraničných výrobcov v tomto sektore.
Autor TASR
Washington 14. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pravdepodobne zavedie clá na dovoz liekov v rámci vyšetrovania podľa „paragrafu 232“. Ten umožňuje uvaliť clá z dôvodu národnej bezpečnosti. Uviedol to vo štvrtok obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro pre televíziu CNBC. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa Navarra je „jasné, že máme krízu národnej bezpečnosti“, keďže USA sú závislé od zahraničných výrobcov v tomto sektore. Navarro v rozhovore pre CNBC neposkytol žiadne podrobnosti o načasovaní vyšetrovania podľa paragrafu 232.
Uviedol len, že „výkonné nariadenie prezidenta Donalda Trumpa na posilnenie dodávateľských reťazcov poskytne cenové spodné hranice pre domácich výrobcov zložiek liekov prostredníctvom dlhodobých strategických zmlúv, ktoré zabezpečia dostatočný dopyt“. Zároveň clá odradia od dumpingu farmaceutických prekurzorov z Indie a Číny, dodal.
Podľa Navarra je „jasné, že máme krízu národnej bezpečnosti“, keďže USA sú závislé od zahraničných výrobcov v tomto sektore. Navarro v rozhovore pre CNBC neposkytol žiadne podrobnosti o načasovaní vyšetrovania podľa paragrafu 232.
Uviedol len, že „výkonné nariadenie prezidenta Donalda Trumpa na posilnenie dodávateľských reťazcov poskytne cenové spodné hranice pre domácich výrobcov zložiek liekov prostredníctvom dlhodobých strategických zmlúv, ktoré zabezpečia dostatočný dopyt“. Zároveň clá odradia od dumpingu farmaceutických prekurzorov z Indie a Číny, dodal.