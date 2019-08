Navarro: USA tvrdo zareagujú, ak Čína devalvuje svoju menu

Trump pred vyše týždňom nečakane prerušil prímerie v obchodnom spore s Pekingom, keď ohlásil ďalšie clá na čínske tovary.

Washington 11. augusta (TASR) - Obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro vyhlásil, že Čína plánuje devalvovať svoju menu. Dodal, že ak to naozaj urobí, USA dôrazne zareagujú.



"Z obchodného hľadiska jednoznačne manipulujú svojou menou," povedal Navarro v rozhovore pre CNBC. "Urobia to a my prijmeme tvrdé opatrenia proti nim," dodal.



Začiatkom tohto týždňa Čína prvýkrát od roku 2008 dovolila oslabiť svojej mene nad politicky citlivú hranicu 7 CNY/USD. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa následne označila Peking za menového manipulátora.



Podľa Navarra sa Čína snaží prijať opatrenia, ktoré by znížili dopad amerických ciel. "Čína devalvovala svoju menu o vyše 10 % s jasným zámerom, aby neutralizovala clá."



Trump pred vyše týždňom nečakane prerušil prímerie v obchodnom spore s Pekingom, keď ohlásil ďalšie clá na čínske tovary. Ako dôvod uviedol, že Čína nezačala nakupovať viac poľnohospodárskych produktov z USA, ako prisľúbila. Peking zareagoval vyhlásením, že úplne zastavuje nákup poľnohospodárskych produktov z USA a v pondelok (5. 8.) sa kurz jüanu dostal nad 7 CNY/USD, čo spustilo výpredaj na globálnych akciových trhoch.



Navarro vyhlásil, že čínske opatrenia nepoškodia amerických farmárov, o ktorých bude postarané. Takisto trval na tom, že clá zasiahnu čínskych spotrebiteľov, nie amerických. "Čína bude znášať prakticky všetky náklady prostredníctvom menovej manipulácie a zníženia cien. Čínu to poškodí podstatne viac, než čo by sa mohlo stať nám."



Navarro ale dodal, že Biely dom v najbližších mesiacoch počíta s pokračovaním obchodných rokovaní s Čínou.