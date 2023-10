Navracsics k poľským voľbám:V poľsko-maďarských vzťahoch bude neistota

Budapešť 17. októbra (TASR) — V poľskej vnútornej politike, ale aj v poľsko-maďarských politických vzťahoch bude po voľbách v Poľsku viac neistoty. V rozhovore pre server mandiner.hu to v utorok uviedol maďarský minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa maďarského ministra prichádza z politického hľadiska v Poľsku zložitejšie obdobie, očakáva sa totiž vytvorenie komplikovanej koalície.



Navracsics na konferencii venovanej rokovaniam Maďarska s Európskou úniou v otázke uvoľnenia zmrazených eurofondov vyjadril nádej, že voľby v Poľsku tieto rokovania neovplyvnia. Podľa neho v tejto situácii nebude zložitejšie sa dohodnúť, avšak v prípade iného výsledku volieb v Poľsku by to bolo jednoduchšie.



"Zatiaľ sme v úplnej neistote, možno po štvrtkových rokovaniach v Bruseli budeme vedieť viac," poznamenal Navracsics. Očakáva, že Budapešť čaká ešte dlhý proces rokovaní, ktorý by sa mohol zavŕšiť koncom novembra.